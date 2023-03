Obras de reforma do Camelódromo e construção do Atende Prudente seguem sem previsão de entrega

Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Mateus Ramos Grosso, os investimentos nos dois locais, em Presidente Prudente (SP), chegam a quase R$ 10 milhões. Reforma do Camelódromo segue sem data de entrega em Presidente Prudente (SP)

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Mateus Ramos Grosso, afirmou na tarde desta segunda-feira (6) que ainda não há data prevista para a conclusão das obras de reforma do Camelódromo, na Praça da Bandeira, e de construção do Atende Prudente, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP). Grosso acompanhou uma vistoria que cinco vereadores fizeram às obras em andamento. Segundo ele, os investimentos nos dois locais chegam a quase R$ 10 milhões.

Camelódromo

As obras de revitalização do Camelódromos começaram em janeiro de 2020 e, conforme o cronograma inicial, deveriam ter sido concluídas em setembro daquele mesmo ano.

“A obra anda 95% aproximadamente. Nós não vamos divulgar data [de entrega]. A vinda dos vereadores aqui, pra ver a situação, é pra identificar, no local, como está o andamento. Acredito que passamos o que passamos, mas, hoje, a obra encontra-se para o encerramento”, disse o secretário ao g1.

O custo total da obra, ainda conforme o secretário, que mencionou a construção dos boxes, da cobertura e da intervenção no piso, ficará em cerca de R$ 5 milhões.

Sobre futuras vistorias, ele afirmou que o local, assim que finalizado, será fiscalizado novamente. “Assim que finalizar e entregar a obra, aí o prefeito vai determinar que caminho nós vamos tomar”, complementou.

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Tiago Santos de Oliveira (PTB), também conversou com o g1 e citou os objetivos da fiscalização.

“O objetivo, primeiramente, é fiscalizar. As pessoas querem saber quando o ‘Camelô’ estará funcionando e quando o Atende Prudente estará funcionando. Então, a gente vem fiscalizar a obra, justamente com o secretário”, citou Oliveira.

“A gente constata que as obras estão avançadas, porém, a gente vê que ainda tem alguns detalhes a serem feitos e a gente acredita que ainda vai levar um tempo para funcionar. Claro que a gente vai estar muito atento, já que já está demorando, isso vem de um governo anterior. Assim como a população está em cima dos vereadores, a gente vai ficar em cima da Prefeitura para que essa entrega seja o mais breve possível”, complementou.

“A gente vai continuar nessa forma de fiscalização, visitando, entendendo e ouvindo aqueles que são técnicos. E entender que prazo, questão de obra, questão de serviço, tudo isso é por parte do Poder Executivo, a Câmara fiscaliza e acompanha. A gente não tem uma nova vistoria prevista, porém, a gente acredita que nas próximas semanas a gente deve voltar”, concluiu ao g1.

Atende Prudente

A construção do Atende Prudente foi iniciada em dezembro de 2019, quando o então prefeito, Nelson Roberto Bugalho, assinou o contrato com a empresa responsável pela obra. De início, o local contou com um investimento de R$ 3.552.152,34. A previsão era de entrega em agosto de 2020.

Segundo o atual secretário de Obras e Serviços Públicos, o Atende Prudente já está em fase de “implantação de móveis, treinamento e conclusão”.

“Em breve, o local vai começar a atender a população. Sem data prevista, porque temos toda a implantação, todo o treinamento de serviços da população, o Banco do Povo, Procon, Secretaria de Desenvolvimento, toda a parte de atendimento ao público que é feita no Paço Municipal, então, exige treinamento e isso está sendo conduzido pelo gestor aqui do local”, pontuou.

Grosso reforçou que o espaço já está em fase de finalização e mencionou que o seu custo ultrapassou os R$ 4 milhões.

“Sem mais nenhuma mudança estrutural, a obra já caminha para a conclusão e, dentro de algumas semanas, a gente já vai entregar a obra para o gestor. O Atende Prudente vai ficar em torno de R$ 4,5 milhões”, concluiu ao g1.

O gerente do Atende Prudente, Vander Jonas Martins, explicou sobre os serviços que serão ofertados à população no novo espaço.

“O Atende Prudente tem a proposta de uma nova dinâmica no atendimento ao público. Os serviços do prédio da Prefeitura passarão a ser tratados aqui. Esses serviços são os de atendimento ao público no geral, todo e qualquer serviço que demanda o acesso da pessoa até os prédios da Prefeitura, será realizado aqui, por exemplo: a parte de execução fiscal, a parte de solicitação de serviços, através do serviço 156, a central do 156 passará a ser aqui. O atendimento será em bloco, nesses 20 guichês que nós temos aqui para receber a população”, pontuou.

Martins citou a nova dinâmica de atendimento do serviço e disse que se trata de uma “nova metodologia no atendimento ao público, onde todo atendimento, em regra, deverá ser agendado, e aquele que não agendar terá um acolhimento para fazer o agendamento no local”.

Os funcionários já estão sendo contratados, com base na necessidade de cada um, e a possibilidade técnica para prestar o melhor serviço já está sendo detectada. A regra é que sejam os funcionários públicos do município”, concluiu ao g1.

