Obras deixam o trânsito parado nas rodovias Anchieta, Cônego D. Rangoni e Pe. Manoel da Nóbrega, SP

Congestionamento de carros e caminhões foi registrado na manhã desta terça-feira (7). Obras geram congestionamento de carros e caminhões na rodovia Anchieta

Motoristas enfrentaram congestionamento, na manhã desta terça-feira (7), nas rodovias Anchieta, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega. Segundo apurado pelo g1, além do alto fluxo de veóculos na região, as obras de melhorias na Avenida Augusto Barata e no Elevado Aristides Bastos Machado, em Santos, no litoral de São Paulo, contribuíram para a lentidão no tráfego.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra as rodovias, houve congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, na pista sentido Guarujá, do km 270 ao 262. Por volta das 9h30, o trânsito foi normalizado.

Os motoristas que seguiam para São Paulo enfrentaram trânsito na rodovia Padre Manoel da Nóbrega na altura de Cubatão (SP), por volta das 8h. Segundo a Ecovias, o fluxo de veículos estava intenso, do km 272 ou 270. Não houve registro de acidentes. Por volta das 9h, o trânsito foi normalizado.

A rodovia Anchieta, na altura da entrada de Santos, também registrou congestionamento de veículos por volta das 8h30. Segundo a prefeitura, o trânsito foi reflexo das obras no Elevado Aristides Bastos Machado, que está com a pista no sentido Centro/Valongo interditada para serviços de reparo e manutenção.

Além disso, de acordo com a administração, no período da manhã houve uma grande demanda de veículos por conta do horário de pico. Agentes da CET estiveram no local realizando a operação fluidez nos principais acessos. Por volta das 10h, o trânsito foi normalizado.

A Santos Port Authority (SPA) informou que o fluxo de veículos está normal para o período, em ambas as margens do Porto de Santos. O agendamento de caminhões também está normal, com pátios reguladores e terminais trabalhando dentro de sua capacidade de recebimento de veículos.

A autoridade esclareceu que nos horários de pico, que são pela manhã e ao final da tarde e início da noite, pode ocorrer lentidão em pontos específicos dos acessos, devido à confluência do tráfego portuário com o urbano.

Com relação as obras na Avenida Augusto Barata, no bairro da Alemoa, a SPA disse que seguem ocorrendo serviços de manutenção, com interdições parciais e localizadas, as quais podem provocar lentidão momentânea do tráfego.

A entrada de Santos, no litoral de São Paulo, também registrou congestionamento de veículos.

Problema recorrente

No última quarta-feira (1), o excesso de veículos pesados causou lentidão na Via Anchieta. Na ocasião, A Santos Port Authority (SPA), responsável pela gestão e fiscalização do Porto de Santos, informou que o trânsito, portanto, se devia às interdições parciais das obras, que estavam previstas até sexta-feira (3).

A SPA destacou que os serviços visavam melhorar a infraestrutura na Avenida Perimetral, na margem direita do cais santista, em Santos. O trecho, segundo a empresa, exigia manutenção constante por conta dos danos causados pelo tráfego de veículos pesados que acessam o Porto.

