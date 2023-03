Obras na região portuária de Santos geram congestionamento de caminhões em rodovia no litoral de SP

Serviços na Avenida Augusto Barata estão previstos até sexta-feira (3), segundo a Santos Port Authority (SPA), responsável pela gestão e fiscalização do cais santista. Excesso de caminhões causam congestionamento em rodovia do litoral de SP

Vanessa Rodrigues

As obras de melhorias, como a drenagem na Avenida Augusto Barata, em Santos, no litoral de São Paulo, contribuíram para um congestionamento de caminhões na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 267 ao 263, na altura de Cubatão (SP), sentido Guarujá, na manhã desta quarta-feira.

Os motoristas que seguiam para São Paulo pela pista que dá acesso a Alemoa, em Santos, também enfrentaram trânsito pelos mesmos motivos. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o trecho, o fluxo de veículos já foi normalizado.

A Santos Port Authority (SPA), responsável pela gestão e fiscalização do Porto de Santos, informou que o trânsito, portanto, se deve às interdições parciais pelas obras, que estão previstas até sexta-feira (3).

A SPA destacou que os serviços visam melhorar a infraestrutura na Avenida Perimetral, na margem direita do cais santista, em Santos. O trecho, segundo a empresa, exige manutenção constante por conta dos danos causados pelo tráfego de veículos pesados que acessam o Porto.

Pista da Alemoa no sentido Jardim Piratininga, em Santos, com congestionamento de caminhões

Vanessa Rodrigues

Congestionamento

Na última terça-feira (28), o excesso de veículos pesados causou lentidão na Via Anchieta. Na ocasião, a SPA explicou que o congestionamento foi reflexo de uma avaria no trecho de pista. A empresa, porém, não informou qual teria sido o problema, que exigiu uma manutenção imediata.

Para evitar um engarrafamento no Porto de Santos, a autoridade portuária disse, em nota, que precisou fazer um controle de acesso dos caminhões agendados para descarregar no cais santista. A medida, de acordo com a empresa, foi pensada para diminuir o fluxo do trânsito na região.

Congestionamento foi de quatro quilômetros

Vanessa Rodrigues

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Ufficio Stampa