Obras na Rio-Santos serão paralisadas durante o Carnaval

Não haverá interrupção do trânsito de veículos na BR-101 (Rodovia Rio-Santos) durante o período de Carnaval. Segundo a concessionária CCR RioSP, as obras que vêm sendo feitas para melhoria na estrada serão paralisadas de meia-noite de sexta-feira (17) até 7h de quinta-feira (23).

Atualmente, há trechos em meia pista, com esquema de “pare e siga”, em Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty.

O pedido para que os trabalhos fossem paralisados foi feito pela prefeitura de Angra dos Reis. A ideia é evitar transtornos para moradores e turistas que visitam a cidade durante os dias de folia.

“A recuperação da Rio-Santos é necessária e o serviço está sendo bem feito. Mas, neste período, é importante que a estrada esteja livre para que os turistas possam acessar a cidade e os moradores transitem com tranquilidade pela rodovia. O turismo e a economia de Angra precisam, neste momento, do caminho livre”, justificou o prefeito Fernando Jordão.

