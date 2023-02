Obras na Rodovia Raposo Tavares alteram tráfego em pontos de Regente Feijó e Presidente Prudente

Reparos compreendem trechos nos dois sentidos de pista, com atuação das frentes de obras sempre no horário das 8h às 18h e liberação total do fluxo no período noturno, ao longo de fevereiro. Obras na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) alteram tráfego em pontos de Regente Feijó (SP) e Presidente Prudente (SP)

Cart

Os trabalhos de manutenção da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no Oeste Paulista, seguem em fevereiro, com interdições programadas nos trechos entre os km 542 e 571, em Presidente Prudente (SP) e Regente Feijó (SP).

As intervenções estão no cronograma de equipes de engenharia da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart), que desenvolve o Segundo Ciclo de Pavimento, programa de reparos na rodovia alinhado à Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Os reparos compreendem trechos nos dois sentidos de pista, com atuação das frentes de obras sempre no horário das 8h às 18h e liberação total do fluxo no período noturno, segundo a concessionária.

De 10 a 19 de fevereiro, em Regente Feijó:

Aplicação de microrrevestimento asfáltico em alças do km 542,900, na “rotatória dos aviões”. Nesses dias, o motorista deverá ficar atento ao estreitamento de pista na conversão para o sentido oeste (capital-interior) ou acesso à Rodovia José Batista de Souza (SP-483), que leva à Taciba (SP).

De 11 a 19 de fevereiro, em Regente Feijó:

Interdições em sentidos alternados nas alças do km 552,300, eixo Palmitalzinho-Regente Feijó, na intersecção na Rodovia de Acesso Geraldo Rodrigues Arruda (SPA-552/270). O local seguirá sinalizado para o direcionamento do tráfego em conversões no km 556, Distrito de Espigão, na altura de uma empresa de cimentos.

Dia 12, em Presidente Prudente:

O dispositivo utilizado para o acesso à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp) e um posto de combustíveis, no km 570, terá interdição da alça sentido leste (interior-capital). A alternativa para manobras será a alça no km 569,400. A manutenção está programada para o horário das 6h30 às 17h30.

Também no domingo, o acesso à rodovia pelo sentido leste, no km 571,400, estará fechado durante o dia. A alternativa de acesso município-rodovia ou de conversão de pista será a alça no km 570 (Ceagesp).

Dia 13, em Presidente Prudente:

Fechamento da alça sentido leste do dispositivo, no km 569,400, que dá acesso à Avenida Manoel Goulart e ao Parque dos Girassóis. No horário das 9h às 16h, a opção para o itinerário rodovia-município neste sentido será a alça no km 568, via Avenida Joaquim Constantino.

Orientações de segurança

Segundo a Cart, cada local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência e dispositivos de sinalização. Equipes treinadas para a execução e orientação do condutor estarão posicionadas.

As recomendações da empresa são dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção à sinalização do local e aos comandos dos homens-bandeira quanto à parada ou à liberação do tráfego.

O motorista poderá entrar em contato com a Cart pelo canal de atendimento no telefone 0800-773-0090.

Em casos de chuvas, as programações das obras poderão sofrer alterações.

Ainda de acordo com a Cart, a intensificação de reparos na rodovia, alinhada à Artesp, ocorre com o objetivo de conferir rotas mais seguras e confortáveis ao viajante com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata