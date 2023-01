Obras na Rodovia Raposo Tavares alteram trânsito no trevo de acesso a Piquerobi

Previsão é de que os reparos do principal dispositivo da via de acesso secundário com a rodovia terminem até sábado (28). Obras na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) alteram trânsito no trevo de acesso a Piquerobi (SP

Obras de recuperação de alças laterais na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) irão alterar o trânsito no trevo de acesso a Piquerobi (SP) a partir desta quarta-feira (25). A previsão é de que os reparos do principal dispositivo da via de acesso secundário com a rodovia terminem até sábado (28).

O fechamento provisório mudará a dinâmica do tráfego para motoristas que utilizam a vicinal SPA-608 no itinerário município-rodovia e também no acesso ao município pelas pistas leste e oeste.

Segundo a Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart), que administra o trecho, equipes de engenharia estarão posicionadas em ambos os sentidos do trevo, no km 608, em todo o período de obras.

De maneira gradual, o avanço do cronograma irá determinar a liberação parcial das faixas para a liberação do fluxo. As opções de acesso e retorno de sentido de pista serão os trevos mais próximos, localizados nos quilômetros 614, sentido oeste – Santo Anastácio (SP) – Presidente Venceslau (SP) – e 603, sentido leste.

Os trabalhos serão executados das 6h30 às 17h30, com a liberação integral do tráfego no período noturno. Em caso de chuva, as obras poderão ser suspensas com possível alteração no cronograma.

De acordo com a concessionária, o local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência e dispositivos de sinalização. Além disso, equipes treinadas para a execução e orientação do condutor estarão no local.

Ainda conforme a Cart, a recomendação é dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção à sinalização do local e aos comandos dos homens-bandeira quanto à parada ou liberação do tráfego. Para mais informações, o telefone de contato é o 0800 773 0090.

