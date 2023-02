Obras nas unidades de saúde do Imperial e do Tanque continuam avançando em Atibaia

Unidade do Imperial será a maior de Atibaia e unidade do Tanque terá quase o dobro da dimensão da utilizada atualmente no bairro A Prefeitura da Estância de Atibaia segue realizando diversas ações para fortalecer a Saúde no município, garantindo mais qualidade de vida à população. Duas unidades de saúde da cidade contam com obras avançando no momento: a Unidade de Saúde da Família Imperial (USF) Ana Nery, no Jardim Imperial, e a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Tanque. Na última semana o então prefeito em exercício, Prof. Fabiano de Lima, esteve com a equipe da Secretaria de Obras Públicas vistoriando as intervenções em andamento nesses locais.

A reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família Imperial segue rumo à conclusão das obras, que garantirão elevar o status da unidade para a maior de Atibaia. De acordo com a Secretaria de Saúde, essa intervenção permitirá dobrar o número de equipes de saúde que atendem no local e a capacidade de atendimento da população de 12 mil para cerca de 24 mil pessoas, levando assistência qualificada a toda a comunidade da região, inclusive estendendo a área de cobertura para outros bairros, como o Chácaras Brasil.

Além disso, a obra proporcionará melhores condições de trabalho aos diversos profissionais de saúde que atuam no local, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e profissionais de apoio, e também mais conforto e segurança aos usuários da unidade.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Tanque – compromisso previsto no Plano de Governo e pactuado junto à população – também será de grande porte, com quase o dobro da dimensão da unidade utilizada atualmente pelos munícipes no bairro e, por isso, proporcionará a expansão do atendimento do Tanque e região.

Vale lembrar que a Administração Municipal ainda está com um processo de licitação em andamento para a construção de uma nova unidade de saúde no bairro da Usina.

