Obras para construção do CIEM 3, no Caetetuba, avançam para nova fase

Complexo escolar poderá atender cerca de 540 crianças em período integral e contará com piscina, auditório, salas inclusivas, quadra poliesportiva coberta, ambientes integrados e muito mais O Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM 3) segue em construção no bairro Caetetuba, onde a Prefeitura da Estância de Atibaia iniciou uma nova fase das obras, com os serviços de estaqueamento (colocação de estacas no solo para estabilização das fundações de uma edificação), entre outros, sendo realizados atualmente. Na última semana o então prefeito em exercício, Prof. Fabiano de Lima, esteve com a equipe da Secretaria de Obras Públicas vistoriando as intervenções em andamento.

O CIEM 3 terá capacidade para atender cerca de 540 crianças em período integral e contará com piscina, auditório, salas inclusivas, quadra poliesportiva coberta, ambientes integrados, energia fotovoltaica, aquecimento solar da piscina, entre outros recursos e ambientes modernos e inovadores.

A área construída será de 5.477,35 m² e o investimento da Prefeitura será de R$ 38.368.757,43. A construção do CIEM 3 integra o Plano de Governo como compromisso assumido junto à população e também a meta da Secretaria de Educação de elevar cada vez mais a qualidade e a equidade em Atibaia, ao mesmo tempo em que possibilita a ampliação da oferta da jornada integral para os alunos da cidade.

Vale lembrar que Atibaia já conta com outras duas unidades do Centro Integrado de Educação Municipal, localizadas no Jardim Terceiro Centenário (CIEM 1) e no Jardim Imperial (CIEM 2). E, além do CIEM 3, já em construção no Caetetuba, a Prefeitura ainda prepara a implantação de mais dois equipamentos nesse formato: o CIEM 4, a ser instalado no Portão e que consistirá na ampliação da Escola Municipal Estudante Nelson José Pedroso após reforma da unidade e desapropriação de uma área vizinha à escola; e o CIEM 5, em local que ainda será definido pelo Governo Municipal.

