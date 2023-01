Obras paradas de postos de saúde em Boa Vista geram queixa de internauta

Moradores cobram conclusão das obras no Aeroporto e Jardim Caranã.

Prefeitura diz que atraso em obra ocorreu por falta de repasse federal.

Obra do bairro Jardim Caranã teve início em março de 2015 e deveria ter sido concluída em agosto do mesmo ano (Foto: Jonathan Souza/VC no G1)

Orçadas em mais de R$ 678 mil, as obras de construção de unidades básicas de Saúde (UBS) nos bairros Aeroporto e Jardim Caranã, zonas Norte e Oeste de Boa Vistax, repectivamente, estão paradas.

De acordo com o estudante Jonathan Souza, de 19 anos, que enviou a reclamação por meio da plataforma colaborativa VC no G1, os moradores que necessitam da unidade de saúde precisam se deslocar até outras unidades próximas.



UBS do Aeroporto iniciou em março e a conclusão

estava prevista para novembro de 2016

(Foto: Jonathan Souza/VC no G1)

“Aqui no bairro [Jardim Caranã] não tem UBS, essa seria a primeira. Queremos uma previsão de término”, disse.

A obra do bairro Jardim Caranã teve início em março de 2015 e deveria ter sido concluída em agosto daquele mesmo ano. Já a obra da UBS do Aeroporto também iniciou em março de 2015, mas a conclusão estava prevista para novembro de 2016.

Enquanto a construção não é finalizada, ele e os outros moradores cobram da Prefeitura de Boa Vista resposta sobre os atrasos.

Nota da redação: A Secretaria Municipal de Obras esclarece que a obra das unidades de saúde do bairro Aeroporto e Jardim Caranã sofreram atrasos devido à falta de repasse de recursos do Governo Federal.

A Prefeitura por sua vez, está buscando alternativas para que a obra do Aeroporto seja retomada o mais rápido possível, para ser entregue a população. Já a do Jardim Caranã está em fase de conclusão e está na lista das próximas unidades a serem inauguradas.

