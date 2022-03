Obsèques de Federico Martin Aramburu : sa veuve très digne et bien entourée pour dire adieu au joueur argentin assassiné

Un dur moment. C’est un véritable drame qui a eu lieu dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 mars 2022. L’ancien rugbyman professionnel argentin, Federico Aramburu, a été tué en plein cœur de Paris suite à une altercation avec trois individus. Depuis, le monde du sport est en deuil et ses obsèques se sont déroulées ce samedi 26 mars à Biarritz. Pour l’occasion, ce sont plus de 1 000 personnes qui sont venues rendre un ultime hommage à Federico Martin Aramburu. Parmi elles, ses anciens partenaires de jeu, ses amis, toute la communauté argentine du Sud-Ouest mais aussi Maria, sa veuve. “La solution à tout ça n’est ni la justice, ni les Etats, ni la politique mais l’éducation”, a-t-elle dignement déclaré avant d’ajouter : “Afin que nos enfants ne connaissent pas la haine”. Dans la foulée, c’est Roger Aguerre, ex-entraîneur au sein du Biarritz Olympique où a évolué le joueur entre 2005 et 2006, qui a pris la parole afin de faire part de “ma tristesse et ma colère“, a-t-il affirmé. “Ce sont des actes posés par des gens à l’opposé de tes valeurs et tu as défendu tes convictions ce soir-là”, a-t-il poursuivi, très bouleversé. Federico Martin Aramburu était très apprécié et, alors que la cérémonie se déroulait à l’intérieur de l’église Sainte-Eugénie, un écran géant avait été mis à la disposition du public, venu lui dire au revoir.

Un véritable drame. Les faits se sont déroulés le 19 mars dernier aux alentours de 6h15. Federico Martin Aramburu se trouvait dans un établissement de nuit situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés lorsqu’un différend verbal a eu lieu. Celui-ci a rapidement dégénéré et ils en sont venus aux mains. Le videur est parvenu à les séparer et à mettre fin à l’altercation mais une personne est revenue plus tard en voiture, et a tiré des coups de feu. A de nombreuses reprises, Federico Aramburu a été touché et il est mort de ses blessures. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, une enquête a rapidement été ouverte par le parquet de Paris et c’est la brigade criminelle qui a été saisie. Ce sont trois suspects qui ont été identifiés. Parmi eux, Loïk Le Priol, qui a été interpellé mardi soir au poste-frontière de Zahony alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Ukraine. Il sera remis aux autorités françaises par la Hongrie dans les prochains jours. Il y a également Romain Bouvier, ancien étudiant de l’université parisienne Assas Ctif à l’ultra droite. Il a été interpellé le lendemain dans la Sarthe. Il a été mis en examen pour “asssassinat” et a été placé en détention provisoire. Tout comme Lison B, la compagne de Loïk Le Prio, qui a été mise en examen pour “complicité d’assassinat”.

Obsèques de Federico Martin Aramburu : quelles personnalités étaient présentes ?

Perdre un proche est un moment très douloureux et Maria a pu compter sur le soutien d’amis de son mari. Parmi eux, Omar Hasan, ancien international argentin de rugby, venu l’honorer mais aussi Juan Martin Berberian, son compatriote et ancien partenaire de jeu au sein du Club Atlético San Isidro, Dimitri Yachvili, Jérôme Thion, Imanol Harinordoquy, Gonzalo Quesada ou Lisandro Arbizu. Comme le rapporte l’Equipe, le cercueil de Federico Martin Aramburu était porté par d’anciens coéquipiers, les internationaux français Thomas Lièvremont et Nicolas Brusque, l’Argentin Manuel Carizza ainsi que Shaun Hegarty, présent au moment des faits. Pour rappel, l’ancien rugbyman laisse derrière lui sa veuve, Maria mais aussi leurs trois enfants, Justina, Trinidad et Santiago.

Federico Martin Aramburu © Jean-Marie Hervio

