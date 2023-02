Observador compartilha rotina de ninho de gibão-de-couro no Twitter

Ao todo foram 51 dias de acompanhamento; registros, desenhos e atualizações eram postados diariamente, desde o ovo até os filhotes abandonarem o ninho. O observador acompanhou a família por cerca de 50 dias

Anderson Rabello

Da janela do apartamento, o gerente Anderson Rabello, de 47 anos, percebeu a presença de um casal de gibão-de-couro (Hirundinea ferruginea) na parte exposta de uma coluna de um estacionamento na cidade de Petrópolis (RJ).

Era meados de novembro e, de início, ele, que há anos observa as aves, não deu muita atenção aos indivíduos que realizavam visitas esporádicas ao local. “Só que no dia 20/11 vi o primeiro ovo e, sem pensar muito, peguei o caderno e anotei a postura. No dia seguinte percebi o segundo ovo, e daí começou! A propósito, eu sempre tive caderninhos de observação, mas nunca fui muito disciplinado em anotar. No caso do ninho um dia levou ao outro”, conta.

A rotina cansativa de trabalho também estimulou as anotações. “Como não tinha muito tempo, devido ao trabalho, utilizava as manhãs e os horários de almoço para fazer as observações e passei a anotar os horários para me organizar e facilitar saber o que tinha visto e em que hora”, conta.

Foi assim que um diário começou, mas não como um material secreto. Era um diário compartilhado com milhares de pessoas através de postagens nas redes sociais, que já eram usadas anteriormente por Rabello para divulgar a ciência cidadã.

O observador publicava desenhos e detalhes das aves que acompanhava em tempo real, assim como descrevia os comportamentos que percebia. O ninho, na verdade, já era antigo e o casal de gibão-de-couro apenas aproveitou a estrutura fazendo pequenos reparos na parte interna. Depois de 19 dias sendo chocados pela fêmea, os ovos eclodiram.

Ele conta que, apesar de ser administrador, a biologia sempre esteve no sangue e é uma meta futura. “Para mim, ciência se faz com perguntas. Com as observações foram surgindo questionamentos diários que eram submetidos à pesquisas bibliográficas. Várias noites lendo sobre essa ave e sua família para tentar estabelecer quando seria o tempo de choca e quando seria a saída dos filhotes do ninho”.

Observador relatou detalhes do cuidado parental

Anderson Rabello

Os livros “Ornitologia Brasileira” e “Aves da Mata Atlântica do Sudeste” foram alguns dos materiais usados pelo observador durante o acompanhamento

Logo depois dos ovos eclodirem, o cuidado parental chamou a atenção. “O cuidado com os filhotes era compartilhado, mas percebi que só a fêmea cobria a cria. O macho sempre permanecia em vigia próximo ao ninho. Nos primeiros dias a fêmea saía bem pouco e o macho trazia alimento para ela e os filhotes. Foi trabalho exaustivo para os adultos esse período”, relembrou.

O curioso é que a espécie gibão-de-couro não possui dimorfismo sexual, sendo muito difícil distinguir entre macho e fêmea. “Por sorte consegui ver a fêmea exatamente no momento da postura dos ovos e percebi que ela tinha uma área mais esbranquiçada em torno dos olhos, por isso conseguia reconhecer depois. Mas realmente se eu não tivesse visto ela nos primeiros dias, não teria como fazer minhas deduções durante o acompanhamento”, explica Rabello.

Tanto o macho quando a fêmea tinham, além da aparência, outra similaridade: a preocupação com a segurança dos recém-nascidos era grande, principalmente com os bem-te-vis na área. A espécie é conhecida por atacar filhotes e o medo de acontecer algo com a família também rondava o observador que torcia pelo sucesso da cria, mas foi o outro animal que quase predou os filhotes.

“Certa manhã um grupo de micos desceu do morro e isso não é comum ali. De repente ouvi uma comoção de todos os pássaros e vi os primatas se aproximando. Sabendo que são oportunistas e não dispensariam a chance de predar os filhotes, fiquei apreensivo”, relata.

Sorte que os pais entraram em cena. “O epíteto específico da subespécie do gibão-de-couro, que é uma ave e uma família, conhecida pelos hábitos territorialistas, ficou claro pra mim. São mesmo belicosos. Foi uma debandada de miquinhos, que tinham de ficar abrigados em partes baixas do telhado para não receberem bicadas”, detalha o observador.

Anotações detalhadas também eram compartilhadas e faziam parte dos estudos do observador

Anderson Rabello

Os filhotes sobreviveram e saíram para o mundo. “A última observação foi no abandono do ninho. Esse foi o prazo que me determinei, já que não daria para acompanha-los em voo. Isso foi no dia 09/01/23. No total foram 51 dias de monitoramento”.

A experiência de acompanhar a família, por ser compartilhada nas redes, trouxe fãs. “Tive bastante gente interagindo e mandando mensagens de que estavam gostando da ‘novela’. Foi uma experiência nova, já que a postagem foi prolongada”, contou.

Observador de aves flagra filhote de gibão-de-couro raro no RJ

Gibão-de-couro ocorre praticamente em todo Brasil

Tainá Furtado/VC noTG

Gibão-de-couro

O gibão-de-couro é uma ave que ocorre praticamente em todo o Brasil, com destaque para o Sudeste e o Sul. É um representante da família Tyrannidae que mede entre 16 e 18 centímetros e pode pesar até 26 gramas.

Também conhecido joão-pires, birro e joga-bala, essa ave se alimenta de insetos e, como observado por Anderson, costuma postar de dois a três ovos.

Anderson também se dedica em ilustrar as espécies que encontra

Anderson Rabello

Ciência cidadã

Coletar dados, reunir informações, compartilhar fotos e descobertas já é algo que Anderson faz há anos para ajudar a biologia no geral com a ciência cidadã. Bem ativo nas redes sociais, o morador de Petrópolis (RJ) alimenta as páginas com novidades e experiências, assim como fez com o diário do gibão. “Além do banco de dados do WikiAves, também participo da iNaturalist, outra plataforma de ciência cidadã excepcional! E faço fomento a Divulgação Cientifica no Twitter. Tenho também um grupo de Whatsapp sobre Birdwatching , onde reuni amigos que apreciam aves aqui da região. Um lugar para trocar informações e conhecimento”.

Toda essa paixão pela fauna e flora começou desde pequeno. “Minha relação com a natureza é de infância. Cresci em um bairro pouco urbanizado e com muito contato com mata e rios. Desde cedo já gostava de livros com essa temática. Meu avô tinha pássaros em gaiolas (coisa que nunca gostei), mas me acostumei com os cantos e o carinho que ele tinha com eles.”

Fotografar um curió em vida livre foi um dos momentos preferidos do observador de aves

Anderson Rabello

Uma das maiores conquistas, no entanto, foi mudar a relação do avô com esses animais. “Aos poucos consegui convencê-lo a não ter mais aves engaioladas e fiquei muito feliz. No final da vida ele já não apreciava mais aves em cativeiro”, relembra.

A fotografia de natureza também faz parte da vida do observador que, entre milhares de registros, guarda com carinho de aves mais “comuns” mas que têm relação especial com a própria história. “ Fotografar um curió (Oryzoborus angolensis) cantando solto foi um dos momentos que mais me emocionou! Confesso que chorei! Traz toda a carga de caça desse pássaro e vê-lo livre é tocante. Mas todos os registros são especiais”.

