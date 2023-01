Observador filma bando de muriquis na Baixada Santista; primata é o maior das Américas e está ameaçado

Rodrigo Ferraz estava em uma expedição na Serra do Mar com a esposa, filho, nora e um ex-aluno; 12 muriquis foram registrados durante a expedição. Muriqui-do-Sul é espécie endêmica da Mata Atlântica

Rodrigo Ferraz

Quando os muriquis estão por perto, é impossível não perceber a presença deles. O maior primata das Américas vive no topo das árvores e se assemelha a uma ventania. A movimentação ágil desses gigantes faz com que os galhos balancem forte fazendo o barulho ecoar por toda a mata.

Não é a toa que o nome dele no tupi significa “aquele que bamboleia; que vai e vem”. Com uma cauda resistente funcionando como um quinto membro, o primata endêmico da Mata Atlântica se movimenta com agilidade.

Observador filma bando de muriquis na Baixada Santista

Mesmo sendo gigante e barulhento esse primata que costuma conviver em grupo é difícil de ser encontrado. Mas foi durante uma expedição na Serra do Mar, na Baixada Santista, que o professor de Geografia e coordenador do curso de Meio Ambiente da ETEC de Itanhaém, Rodrigo Ferraz, conquistou esse feito ao lado da família e de outros observadores. (veja vídeo)

“Durante a expedição encontramos uma família com 12 muriquis. Esses primatas são grandes. Podem medir mais de um metro e pesar até 15 quilos. Foi um encontro muito emocionante”, conta.

Primata pode pesar até 15 kg

Rodrigo Ferraz

O professor estava com um guia local, a esposa, o filho, a nora e um ex aluno dele. “O meu filho João Ferraz, minha nora, Andrezza Pinheiro e o ex aluno, Sávio Inácio são monitores de Biodiversidade do Parque Estadual Serra do Mar e o objetivo deles com essa expedição era de conhecer o comportamento dessa espécie que ocorre na região litorânea e pouca gente sabe”, conta ele.

O professor ainda destaca: “em meio a essa aventura, eu e minha esposa nos aventuramos por essa expedição que deu muito certo”.

Paixão pelo mundo da observação

Ferraz destaca que se entregou a paixão de observar a natureza em 2018, por influência da esposa que é fotógrafa profissional. “Sempre que a nossa agenda de trabalho permite nós viajamos para fotografar.

Rodrgo Ferraz tem paixão por fotografar aves

Rodrigo Ferraz

Mas dessa vez, foi bem perto de casa que encontramos essa família de muriquis. Moro em Santos, e saber que esses primatas que são os maiores das Américas estão por aqui, torna esse registro ainda mais especial”, destaca ele.

Ferraz conta que ao longo de sua jornada no mundo da observação, se dedica ainda a fotografar aves.”Já fotografei outras espécies de primatas mas também aves como beija-flor-orelha-violeta, beija-flor-de-peito-azul e chora-chuva-preto”, reforça.

Ele ainda destacar registros raros que fez. “Também tive a sorte de registrar encontros inusitados como de um cardume de raias em Praia Grande e e de golfinhos raros flagrados dormindo no mar no litoral paulista”.

Cardume de raias é confundido com tubarões em Praia Grande; veja o vídeo

Golfinhos raros são flagrados dormindo no mar do litoral de São Paulo

Sobre os muriquis

Grandeza de um lado, fragilidade do outro: o macaco é uma das espécies mais ameaçadas do planeta. As queimadas e a destruição da Mata Atlântica também impediram seu desenvolvimento. Hoje, eles resistem em raros ambientes como esse na Baixada Santista.

Exclusivo da Mata Atlântica brasileira as duas únicas espécies do gênero Brachyteles se distribuem por diferentes estados e apresentam traços distintos entre elas.

Muriquis são encontrados em Serra do Mar, na Baixada Santista

Rodrigo Ferraz

Os próprios nomes dos primatas são dicas para identificação: o muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) se distribui em fragmentos de mata secundaria e em regeneração nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Já o muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides) vive em extensões de floresta Atlântica entre São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.

Além da localização, existem outros meios de identificar as espécies e diferenciá-las. A começar pelas cores da pelagem e também da face.

A cor da face dos muriquis é a principal diferença entre as espécies

/TG

Enquanto os muriquis-do-sul apresentam face totalmente preta, desde que nascem até a vida adulta, nos muriquis-do-norte a coloração da face passa por uma despigmentação durante a fase jovem e adulta, característica que facilita a identificação da espécie.

Sons da Terra: Muriqui, um grande tesouro da Mata Atlântica

Vittorio Rienzo