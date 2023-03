Observatório da USP São Carlos realiza atividade para observar o sol com telescópio

O ‘Domingo Solar’ permite a observação do sol de forma segura utilizando-se vários métodos. Programa ocorre neste domingo (26), das 14h às 16h. Observatório astronômico da USP São Carlos reabre para visitação pública

CDCC/USP São Carlos

O Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP, em São Carlos (SP), realiza mais uma edição Domingo Solar, neste domingo (26), das 14h às 16h. O evento é gratuito.

O programa permite a observação do sol de forma segura utilizando-se vários métodos. Telescópios especialmente equipados são colocados à disposição do público.

A organização orienta que as pessoas não devem olhar diretamente para o sol, mesmo de óculos escuros, para que não cause problemas na vista.

O atendimento é feito em três sessões de 40 minutos com número máximo de 20 participantes. Caso haja mais pessoas, a organização irá distribuir senhas.

O Domingo Solar ocorre nas dependências do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Recomendações para a participação no Domingos Solar

procure trazer seu próprio copo, caneca ou garrafa para utilização de nosso bebedouro;

a observação do Sol depende de condições meteorológicas favoráveis. Em caso de céu nublado ou chuva, não será possível observar o Sol;

não esqueça de se proteger dos raios solares: traga chapéu e/ou filtro solar. Procuraremos, na medida do possível, evitar a incidência direta da luz solar nos visitantes, mas a exposição ao Sol é inevitável em alguns momentos.

