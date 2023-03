Observatório de Astronomia da Unesp promove evento gratuito em Bauru; veja atividades oferecidas

Observatório vai oferecer telescópios apontados para a Lua para que os participantes possam contemplar as montanhas e crateras do satélite. Observatório de Astronomia da Unesp promove várias atividades neste sábado (21)

Divulgação/Unesp

O Observatório de Astronomia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru (SP) promove, pela primeira vez no ano, atividades gratuitas com palestras e estudos no local. O evento ocorre neste domingo (26), das 19h às 22h, e é aberto para todas as idades, sem necessidade de inscrição.

Segundo o professor e coordenador do projeto, Rodolfo Langhi, o intuito é promover uma palestra, cujo tema é “Missão Artemis”, com a educadora Mariella Patti, sobre como está sendo planejada a missão que levará o ser humano de volta à lua, bem como quantas pessoas devem pisar no satélite de novo.

Observatório de Astronomia da Unesp abre para atendimento ao público em Bauru

Divulgação

No dia, o Observatório vai oferecer telescópios apontados para a Lua, momento em que os visitantes podem contemplar as montanhas e crateras do satélite. O atendimento ao público também conta com outras atividades, tais como bate-papo, oficinas e reconhecimento de constelações a olho nu.

O Observatório fica localizado na estrada municipal José Sandrin, Chácaras Bauruenses, dentro do IPMet.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

valipomponi