Observatório registra passagem de novo meteoro no céu do RS; VÍDEO

O Observatório Heller & Jung, de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, registrou na madrugada desta quinta-feira (26) a queda do segundo meteoro fireball no Rio Grande do Sul em menos de 48 horas. O bólido de magnitude (brilho) -5,18 entrou na atmosfera a uma altitude de 93,3 km e se extinguiu sobre o sul da Lagoa dos Patos, a cerca de 120 km da capital. (Veja vídeo acima)

Conforme os pesquisadores, foram 2,5 segundos de duração desde a entrada até a extinção do meteoro. A denominação fireball se dá por terem brilho elevado e serem fragmentos de um cometa ou asteróide maior.

Na terça (24), um bólido foi avistado a uma altitude de 104,9 km, na Região da Fronteira Oeste. Em Taquara, a magnitude registrada foi de -2,3 e a duração, 2,9 segundos. Segundo Carlos Fernando Jung, um dos responsáveis pelo observatório, diferentemente do meteoro anterior, o desta quinta não se enquadra no fenômeno January Zeta Bootids.

“Após análise mais detalhada, foi possível determinar que esse meteoro pertence a outra chuva, menor, sendo um XI Arietids. Estes possuem uma velocidade de 29 km/segundo”, explica o professor.

Magnitude

A magnitude mede o brilho de um meteoro a partir de um observador na terra. Quanto mais brilhante um objeto parece, menor é o valor de sua magnitude. Os valores de magnitude aparente dos objetos podem variar entre -27 até +30, de acordo com o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. O Sol, por exemplo, com magnitude aparente de -27, é o objeto mais brilhante no céu.

Outros episódios

Quedas de meteoro são frequentemente vistas no céu do Rio Grande do Sul. Em março de 2022, um deles explodiu duas vezes sobre São José do Norte, no Litoral Sul do estado, sendo registrado em vídeo por especialistas.

Em abril no ano passado, um meteoro “fireball” foi extinto a 40 km de altitude sobre Porto Alegre. Um dos meteoros mais longos já registrados pelo Observatório Heller & Jung foi observado em agosto de 2021, quando o corpo celeste ficou por 12 segundos visível no céu.

Em outubro de 2020, moradores da Serra puderam encontrar fragmentos de um meteoro que passou pela região cerca de duas semanas antes. O meteoro media cerca de 1,74 metro de altura – o tamanho de um Fusca – e pesava 9,4 toneladas.

