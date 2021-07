Occhi vispi e visino angelico, sapete chi è? È la famosissima attrice da piccola: impossibile non riconoscerla

Guardate con attenzione questi occhietti vispi e viso angelico, l’avete riconosciuta? Stiamo parlando di una famosa attrice italiana.

È la famosa attrice da piccola, impossibile non riconoscerla: chi è? Fonte Foto: Instagram

Sono davvero tantissime le persone che, sui rispettivi canali social, sono soliti condividere scatti del passato. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento a noi “gente comune”, ma anche ai nostri amatissimi Vip. Sempre solite ad aggiornare il pubblico social sui loro movimenti e sulla loro vita, le celebrità italiane non perdono mai occasione di poterli rendere partecipi su tutto ciò che li riguarda. A partire dalla loro vita pregressa fino a quella attuale, sono davvero tantissimi gli scatti veramente inediti che ogni Vip condivide con il suo amato pubblico. L’esempio “lampante”, infatti, è di questa famosissima attrice italiana.

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram ufficiale, oltre ad incantevoli scatti fotografici in compagnia della sua famiglia, non abbiamo potuto fare a meno di notare questo scatto del passato. Con occhietti vispi e viso angelico, la famosa attrice si mostra in uno scatto da piccolissima. Una foto piuttosto semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, racchiude una dolcezza davvero incredibile. A quanto punto, però, ci chiediamo. Chi è? Di chi stiamo parlando esattamente. Scopriamolo!

Chi è questa famosa attrice italiana da piccolissima? È proprio lei!

Dopo lo scatto da giovanissima della celebre cantante italiana, vi riproponiamo lei: la famosa attrice da piccolissima. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, come detto poco fa, abbiamo rintracciato questo incantevole e dolcissimo scatto del passato. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: chi è?

Chi è, quindi, questa adorabilissima bambina in questo scatto? Ebbene. Se vi citassimo Manuela Arcuri, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio lei! È proprio l’amatissima e famosissima attrice romana ad essere raffigurata in questa foto del passato. Non sappiamo quanti anni abbia esattamente in questo scatto e nè quanti ne siano passati. Una cosa, però, è certa: la splendida Arcuri è sempre stata bellissima. Che sia piccolina, quindi, o una donna, Manuela è sempre straordinaria!

Fonte Foto: Instagram

Avreste mai detto fosse lei?