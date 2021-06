“Oddio è lei”, retroscena clamoroso su Denise Pipitone: tutta la verità

A “Chi l’ha visto?” una testimonianza sulla donna del video della guardia giurata Grieco. Scottanti colpi di scena sul caso di Denise Pipitone.

Non si dà pace la famiglia di Denise Pipitone nonostante la scomparsa risalga ormai al 2004. Negli anni tante le testimonianze e le segnalazioni ricevute: l’ultima in ordine di tempo quella della guardia giurata Felice Grieco che ha mandato al legale che segue il caso un video in cui si vede presso la stazione di Milano una ragazza molto simile proprio a Denise ma insieme ad alcuni rom che la chiamavano “Danas”.

l programma tv “Chi l’ha visto?” anche ieri ha continuato a far luce sulla vicenda portando in studio nuove piste possibili. Rilevante la testimonianza di una donna che dice di aver riconosciuto una persona proprio video della guardia giurata.

Mariana confessa: “Ecco perché non ho parlato prima”

La ragazza interpellata è di origini romene e afferma di aver riconosciuto la donna rom del video di Grieco. Lei al momento vive in Campania, dove è stata adottata, ma nel corso della sua vita ha visitato anche in un campo rom, dove sarebbe venuta in contatto con la persona comparsa nel video.

#DenisePipitone: “Ho visto la donna con la bambina del video della guardia giurata”. In una foto di quattro anni prima appare molto diversa. Verifiche sulla segnalazione arrivata a #chilhavisto. pic.twitter.com/oEDH3nK82f — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 9, 2021

“Ho trovato mio fratello sui social e poi tramite lui sono andata a conoscere tutti, stanno a Parigi. Mi hanno accolto benissimo. Sono anche stata in un campo rom e proprio lì ho incontrato quella che secondo me è la donna del video, Florina, che tra l’altro parlava anche italiano. Questa signora ha una figlia che sembra Denise. La ragazza mi ha detto che Florina non è la sua mamma biologica e che lei non conosce i suoi veri genitori. Non era a conoscenza nemmeno della sua età. Se quella donna nel video fosse la stessa che ho visto io così come la bambina…questa ragazza le somiglia tanto”.

LEGGI ANCHE –> Impatto fatale, perde il controllo e si schianta: i dettagli della tragedia

LEGGI ANCHE –> Akash Kumar distrugge l’ex naufrago. Le accuse pesantissime

In molti le hanno chiesto come mai non ha confessato prima la sua verità, e la ragazza non ha esitato a chiarire la sua versione:

Ho quasi la stessa età di Denise, sono giovane e non conoscevo la sua storia. Però quando ho visto quello che è accaduto e il relativo video del 2004 sono corsa dai carabinieri a raccontare tutto. Ho riconosciuto la donna del filmato.

Ora le indagini proseguiranno in questa direzione secondo quando spiegato proprio da Mariana. Forse il caso potrebbe trovare una risoluzione e vedere sbrogliata definitivamente la matassa dopo 17 anni di calvario per la famiglia.