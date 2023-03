Oeste Paulista recebe presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos

Evento ocorre no Centro Cultural Matarazzo e discute temas como terceiro setor, planejamento e Nova Lei de Licitações e Contratos, nesta quinta-feira (16), em Presidente Prudente (SP). Presidente Prudente (SP) recebe presidente do Tribunal de Contas do Estado no 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Prefeitos, vereadores, lideranças políticas, secretários municipais, gestores e servidores públicos de 59 municípios do Oeste Paulista jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) participam nesta quinta-feira (16) do 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos, em Presidente Prudente (SP).

O evento ocorre no Teatro Paulo Roberto Lisbôa, no Centro Cultural Matarazzo, às 14h, e recebe o presidente do TCE-SP, Sidney Beraldo, além de conselheiros, auditores, membros do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC-SP), diretores e técnicos.

“Os ciclos são uma oportunidade para que os gestores recebam orientações de especialistas sobre assuntos importantíssimos para a administração pública. Escolhemos os tópicos com base nas dificuldades que nos chegam todos os dias e, exatamente por isso, é fundamental que os prefeitos também estejam lá”, explicou Beraldo.

Discussões

Serão debatidos temas como terceiro setor, planejamento e Nova Lei de Licitações e Contratos. As discussões também contemplarão as novas ferramentas de tecnologia utilizadas pelo TCE-SP na fiscalização de recursos e o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), indicador que avalia o desempenho das prefeituras e que hoje tem papel decisivo na emissão dos pareceres prévios.

Os prefeitos que comparecerem ao evento receberão, em mãos, compilações inéditas de dados com um diagnóstico de suas respectivas cidades. O material é baseado em informações de 2022, colhidas durante o levantamento, conforme o tribunal.

“Já estamos reprovando contas em função de classificações insatisfatórias no IEG-M. Isso significa que, se o resultado ruim for reincidente, sem justificativas aceitáveis, os demonstrativos serão considerados irregulares”, afirmou o presidente sobre os pareceres, que são posteriormente submetidos às Câmaras Municipais.

Calendário

Além de Presidente Prudente, a 27ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos acontecerá em:

13 de abril: São José do Rio Preto (SP);

27 de abril: São José dos Campos (SP);

11 de maio: Ribeirão Preto (SP);

25 de maio: Sorocaba (SP);

1º de junho: Bauru (SP);

29 de junho: Campinas (SP);

3 de agosto: Araraquara (SP);

24 de agosto: Santos (SP); e

14 de setembro: Araçatuba (SP).

O calendário completo está disponível no site.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200