ESPACE LOUIS VUITTON

Per 17. Mostra Internazionale di Architettura la Fondation Louis Vuitton ha dedicato una mostra alle opere fondamentali dei celebri architetti Charlotte Perriand e Frank Gehry. La mostra è realizzata nel contesto del programma Beyond the Walls della Fondation Louis Vuitton. Il ciclo di mostre, inaugurato nel 2014, presenta opere inedite della Collezione negli Espace Louis Vuitton di Seoul, Tokyo, Monaco, Pechino, Venezia e Osaka, realizzando l’impegno della Fondation nel creare progetti internazionali e renderli accessibili ad un pubblico più vasto. Dal titolo Charlotte Perriand and I. Converging designs by Frank Gehry and Charlotte Perriand la mostra indaga il lavoro dei due architetti attraverso la presentazione dei loro progetti tra cui due esposti per la prima volta: il progetto Tritrianon (1937) di Perriand e il progetto Power Pack (1969) di Gehry. I temi della loro opera vengono poi riletti in chiave contemporanea per far si che molti degli insegnamenti dei maestri del Novecento diventino oggi una fonte di ispirazione per gli architetti, chiamati a riflettere sulle grandi urgenze mondiali, in particolare sul climate change.

Espace Louis Vuitton, Charlotte Perriand and I. Converging designs by Frank Gehry and Charlotte Perriand. Courtesy Fondation Louis Vuitton.

PALAZZO GRASSI – PUNTA DELLA DOGANA

Palazzo Grassi – Punta della Dogana presenta la grande mostra dedicata all’artista americano Bruce Nauman (1941, Indiana, USA) dal 23 maggio 2021 al 9 gennaio 2022 nelle sale di Punta della Dogana. Bruce Nauman: Contrapposto Studies, a cura di Carlos Basualdo, The Keith L. and Katherine Sachs Senior Curator of Contemporary Art al Philadelphia Museum of Art, e Caroline Bourgeois, conservatrice presso la Pinault Collection, rende omaggio a una delle personalità più significative del panorama artistico contemporaneo internazionale e all’attività di costante ricerca che ha perseguito lungo tutta la sua carriera, concentrandosi su tre direttrici fondamentali della sua produzione: lo studio d’artista come spazio di lavoro e creazione, l’uso performativo del corpo e la sperimentazione sonora.

Palazzo Grassi – Punta della Dogana, Bruce Nauman, Contrapposto Studies, I through VII, 2015-2016 Jointly owned by Pinault Collection and the Philadelphia Museum of Art. Courtesy Bruce Nauman, Artist Rights Society (ARS), New York.

FONDAZIONE PRADA

Stop Painting, una mostra concepita dall’artista Peter Fischli, si svolgerà dal 22 maggio al 21 novembre 2021 nel palazzo storico di Ca’ Corner della Regina, sede veneziana di Fondazione Prada. Definito da Peter Fischli come “un caleidoscopio di gesti ripudiati”, il progetto esplora una serie di momenti di rottura nella storia della pittura degli ultimi 150 anni, in relazione alla comparsa di nuovi fattori sociali e valori culturali. La mostra intende anche capire se l’attuale rivoluzione digitale può essere all’origine di una nuova crisi della pittura o, al contrario, può contribuire al suo rinnovamento. La mostra riunisce più di 110 opere realizzate da più di 80 artisti e si sviluppa al primo piano nobile del palazzo; l’artista ha concepito questa mostra costituita da 10 sezioni come una pluralità di narrazioni raccontate da lui stesso in prima persona. Il percorso espositivo inizia al piano terra con una nuova opera site-specific di Fischli, un modello in scala ridotta dell’intero progetto, definito dall’artista come “una scultura di una mostra di pittura”.

Fondazione Prada, Stop Painting, Jean-Frédéric Schnyder, Hudel, 1983 – 2004. Foto di Marco Capelletti, courtesy Fondazione Prada.

VENICE DESIGN BIENNAL

La Venice Design Biennial torna, dopo un anno di pausa forzata, con la terza edizione in presenza. Il programma di mostre aprirà al pubblico dal 20 maggio al 27 giugno, in parallelo al primo mese di Biennale Architettura, continuando a intessere la relazione tra i linguaggi del design contemporaneo e alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Il tema curatoriale di questa edizione, proposto da Luca e Francesca, è Design As Self-Portrait. L’idea è di indagare ciò che il design rappresenta per ciascuno di noi come individui, e come al contempo ci rappresentiamo attraverso di esso, attraverso oggetti, spazi, esperienze. Con una grande e nuova attenzione all’evoluzione delle stesse tecniche di autorappresentazione. Il tema viene indagato attraverso una serie di mostre, una costellazione di spazi che il fruitore potrà visitatore godendo anche della bellezza dei percorsi veneziani.