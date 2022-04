offerta-immobiliare-nazionale

-19.04.22-

TRILOCALE SEMPRE PRESENTE SUL MERCATO

Nelle grandi città italiane l’analisi dell’offerta di immobili, realizzata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e riferita a gennaio 2022, evidenzia che la tipologia più presente sul mercato è il trilocale, con il 33,1%, a seguire il quattro locali con il 24,2% ed i bilocali con il 24,0%.

In aumento, rispetto a luglio 2021, la percentuale di monolocali, mentre è in calo quella di offerta di trilocali e quattro locali, molto probabilmente perché i tagli più grandi sono ora più desiderati e chi possiede una casa di ampia metratura decide di non venderla.

Bari è la città in cui si è registrato il maggiore incremento di monolocali e bilocali.

Roma è la città dove è più elevata la percentuale di trilocali presente sul mercato (39,4%).

A Bologna e Genova invece c’è una maggiore concentrazione sul quattro locali rispettivamente con 31,5% e 38,2%.

A Milano è il bilocale ad essere più presente (43,0%).

OFFERTA Monolocali 2 locali 3 locali 4 locali 5 locali Bari 11,0 27,9 28,7 21,4 11,0 Bologna 10,2 17,6 28,7 31,5 12,0 Firenze 2,7 13,3 34,0 28,7 21,3 Genova 1,8 13,1 31,4 38,2 15,5 Milano 9,2 43,0 32,6 12,5 2,7 Napoli 12,0 28,8 36,0 14,4 8,8 Palermo 1,5 17,7 34,6 30,4 15,8 Roma 7,9 29,3 39,4 16,5 6,9 Torino 4,0 34,2 36,6 17,5 7,7 Verona 2,6 15,3 28,7 31,3 22,1 Media 6,3 24,0 33,1 24,2 12,4 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

