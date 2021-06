offerte-amazon-prime-day:-tutti-i-prodotti-con-lo-sconto-maggiore

Abbiamo scelto sette tra le migliori offerte tech con il maggior ribasso del prezzo iniziale

(Foto: Pixabay)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Quali sono gli affari più sostanziosi che si possono afferrare nella colossale selezione di promozioni allestite per l’Amazon Prime Day 2021 in corso? Abbiamo selezionato sette prodotti tech interessanti con un forte sconto rispetto al normale prezzo di vendita.

Huawei Watch GT 2

(Foto: Huawei)

Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch con quadrante da 1,23 pollici amoled, cinturino da 46 mm e dotato di una batteria da due settimane di autonomia, modulo gps per la localizzazione e bluetooth per le chiamate dal polso. Si trova in offerta a 99,99 euro dagli originali 229 euro.

Logitech G29 Driving Force

(Foto: Logitech)

Logitech G29 Driving Force è un volante da corsa in pelle con pedali metallici e feedback della resistenza per ancora più realismo quando si gioca ai titoli automobilistici su Ps5, Ps4, pc e Mac. In promozione a 198,99 euro da 409,99 euro.

Braun Series 9

(Foto: Braun)

Uno tra i più potenti rasoi elettrici smart (qui la nostra selezione con varie alternative) ovvero Braun Series 9 9395cc che funziona senza fili grazie alla batteria dalla lunga autonomia integrata. È waterproof per funzionare anche sotto la doccia, si trova in promozione a 229,99 euro da 539,99 euro.

Dji Ronin

(Foto: Dji)

Per appassionati videomaker, lo stabilizzatore Dji Ronin-Sc a tre assi può accogliere fotocamere mirrorless o reflex di ogni marca per riprese fluide e senza tremolii. Oggi e domani è in promozione a 449 euro invece che 749 euro.

Panasonic DC-FZ82

(Foto: Panasonic)

Panasonic DC-FZ82 è una fotocamera digitale con sensore da 18,1 megapixel e ottica zoom non intercambiabile in grado di coprire una focale molto ampia visto che va da 20 a 1200 mm. Può anche girare video in 4k. Si trova scontata a 189,99 euro da 349,99 euro.

Philips Maker Avance

(Foto: Philips)

Per la pasta fatta in casa si può puntare sul valido aiuto del piccolo macchinario Philips Maker Avance (modello HR2382/15) con bilancia integrata, programmi automatici già preimpostati e una potenza di 200 watt. Si trova a 169,99 euro dagli originali 320,99 euro.

iPhone 12 Mini

(Foto: Apple)

Infine, iPhone 12 Mini ossia lo smartphone Apple più compatto con una memoria da 128 gb. Ecco il link della promozione per acquistarlo a 710 euro dagli originali 889 euro, un calo piuttosto ampio per un prodotto della società californiana.