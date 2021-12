Officina Mps rinnova il «campus» per le sue startup scegliendo i corsi di Lacerba

Un ambiente di studio virtuale per permettere a decine di startup di coltivare le proprie competenze di marketing digitale e in ambito tech in generale. Dopo il primo esperimento della scorsa primavera, OfficinaMPS – il laboratorio permanente di Banca Monte dei Paschi di Siena dedicato alle startup – ha deciso di prolungare l’esperienza di «OfficinaMPS Campus», rinnovando la collaborazione con Lacerba, giovane realtà specializzata nella creazione di programmi formativi online.

All’interno di OfficinaMPSCampus, Lacerba mette a disposizione delle startup una serie di programmi completi e trasversali, accessibili in modo indipendente e personalizzato grazie a una piattaforma costruita su misura con il servizio software «Skillsincloud», sviluppato proprio da Lacerba. Tutti i corsi sono pensati per permettere agli studenti di imparare a lavorare passo a passo sulle materie insegnate, per applicare immediatamente le strategie e le tecniche apprese nel raggiungimento dei propri obiettivi. Le lezioni sono sempre accessibili da remoto e on demand.

Finora sono state oltre 600 le lezioni completate sulla piattaforma. Tra i corsi più richiesti dalle startup ci sono: Facebook advertising, Social media strategy, Brand storytelling e Digital copywriting, Podcasting, Comunicazione aziendale integrata.

«La riconferma della partnership con Lacerba ci consente di continuare il percorso di cambiamento intrapreso a inizio anno. Nell’attesa di poter creare nuovi momenti per fare network crediamo che puntare sulla formazione possa essere un modo per aiutare le startup a crescere e prepararsi per le nuove sfide, alla luce del nuovo scenario economico che si sta delineando dopo la pandemia», ha detto Luca Grassis, responsabile di OfficinaMPS. «Con Lacerba stiamo preparando nuovi moduli da inserire nel percorso formativo di OfficinaMPS Campus, con una particolare attenzione alle tematiche di attualità come, ad esempio, il PNRR».

«Le startup, soprattutto quelle agli inizi, sono spesso focalizzate sullo sviluppo del loro prodotto o servizio, e faticano a destinare le giuste risorse al raggiungimento di nuovi clienti», spiega Michele Di Blasio, Ceo e co-founder di Lacerba. «Conosciamo bene queste dinamiche, ci siamo passati anche noi. La pandemia, poi, ha reso più complessa l’attività di vendita diretta, obbligando molti imprenditori ad aprirsi maggiormente verso i canali digitali. Trasmettere quindi le competenze per affrontare al meglio questo compito ci è subito parso il punto di partenza ideale per aiutare gli imprenditori a trasformare le incertezze e i rischi portati dalla pandemia in opportunità».

Lacerba

Lacerba è una startup innovativa che crea e progetta corsi di formazione online, per aziende e privati, legati allo sviluppo delle competenze digitali. Dopo essere stata lanciata a Berlino, la startup ha messo definitivamente radici a Milano. Oltre a offrire decine di corsi on demand, Lacerba è specializzata nel design di percorsi formativi customizzati e nello sviluppo di tecnologie cui facilitare i processi di upskilling e reskilling. Nel corso dell’ultimo anno, con la progressiva digitalizzazione del mondo della formazione digitale, Lacerba ha potuto raccogliere i frutti di un lungo lavoro di produzione di contenuti «nativi» per l’erogazione online, vedendo raddoppiare il suo fatturato e addirittura triplicare le ore di contenuti visualizzati. I corsi Lacerba sono condotti da pool di docenti professionisti del marketing e della programmazione. Lacerba eroga anche due Executive Master, in Digital Strategist e in Web Content Manager, riconosciuti dall’Università LUM.

OfficinaMPS

OfficinaMPS è un laboratorio permanente aperto a tutte le startup che vorranno contribuire, attraverso idee innovative e all’avanguardia, all’evoluzione di Banca Mps in un contesto sfidante per le giovani realtà imprenditoriali. Un’occasione unica di crescita e di valorizzazione reciproca. OfficinaMPS è una fabbrica pensata con prodotti e servizi mirati per il target startup, con professionisti dedicati che affiancheranno i partecipanti nella ricerca di soluzioni coerenti con gli obiettivi strategici della Banca, in termini di innovazione e sostenibilità, e garantire una rapida messa a terra dei progetti.

Con più di 600 startup iscritte, OfficinaMPS è anche un hub che mette in connessione realtà industriali affermate, professionisti di settore, docenti universitari e aziende specializzate in innovazione con gli startupper attraverso momenti formativi e workshop per aiutare le startup a liberare il loro potenziale.