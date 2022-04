Offporter.com il migliore aggregatore di prodotto esclusivo che seleziona solo boutique italiane

Si tratta di Offporter.com un aggregatore di prodotto esclusivo che seleziona solo boutique italiane che rispettano elevati standard di brand selection, visual, fotografia e servizio al cliente. Proprio questa sinergia tra i migliori shop online crea un brand mix ricercato e rappresentativo di una fascia prezzo “medio-alta” difficile da trovare online.

Bella anche la proposta grafica del sito web che a differenza di molti aggregatori di prodotto si presenta con una coerenza fotografica che rende piacevole la ricerca e la navigazione.

Se siete invece siete una boutique alla ricerca di un accelleratore di vendite e volete entrare su offporter.com dovete sapere che lo scopo di questo aggregatore è proprio quello di creare un ampio volume di traffico gratuito sui siti dei rispettivi Partner e solo in caso di vendita andata a buon fine, offporter.com trattiene una percentuale al netto dei resi.

Pertanto possiamo affermare Offporter ha lanciato una vera e propria comodità virtuale di cui non potrai più fare a meno…comodamente da casa, dal tuo ufficio o in vacanza potrai cercare i prodotti che ti interessano filtrandoli per genere, colore e fasce di prezzo!

Per i curiosi vi lasciamo il link al sito > offporter.com”