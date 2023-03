Oficinas que incentivam estudantes a serem novos escritores estão com inscrições abertas em Juiz de Fora

A iniciativa é destinada a estudantes do ensino médio de escolas públicas que se interessam pela escrita, em publicar textos ou trabalhar em profissões relacionadas à literatura. Encontros serão na Editora da UFJF, que fica no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, em Juiz de Fora

Fellype Alberto/g1

As “Oficinas de Escrita e Produção de Livros” estão com inscrições abertas em Juiz de Fora. A iniciativa é destinada a estudantes do ensino médio de escolas públicas que se interessam pela escrita, em publicar textos ou trabalhar em profissões relacionadas à literatura.

De acordo com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), serão abertas duas turmas com 20 vagas cada. A atividade é gratuita e ocorrerá em cinco encontros, às sextas-feiras, das 14h às 18h, na Editora, localizada no Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM), no Centro.

A coordenadora do projeto, Nathalie Itaboraí, explicou que a intenção é mostrar aos interessados um panorama de todas as etapas de publicação, desde a preparação do texto até a finalização do projeto gráfico.

Na parte de criação literária, os participantes conhecerão um pouco sobre cada gênero textual, as possibilidades de escrita e técnicas de narração, tudo isso com o foco na diversidade.

“Queremos abordar a literatura periférica, negra, feminina e feminista, indígena e LGBT, para além do cânone”.

O projeto conta com a participação de nove alunos de graduação da UFJF e dois pós-graduandos, das áreas de letras, design e comunicação, que auxiliarão os participantes das oficinas.

As atividades de uma das oficinas está prevista para ocorrer nos meses de março e abril e a outra, em junho e julho. As inscrições estão abertas até 8 de março e deve através de formulário no Google.

