Oggi a cena alla scoperta della ricchezza dei prodotti del litorale laziale e dell’agro pontino: Il Vistamare vi aspetta con la cena degustazione Note Vini & Sapori

Sabato 15 gennaio 2022 appuntamento con la cena degustazione Note Vini & Sapori. Il Vistamare, a Latina, con il suo salotto immerso nel blu del cielo e del Tirreno, infatti, apre l’anno con un viaggio intorno al territorio e le sue ricchezze.

Varcare la soglia de Il Vistamare non significa solo entrare in un ristorante, ma immergersi in un’atmosfera che ferma il tempo portando il commensale altrove. La naturale predisposizione all’ospitalità e l’innata cura per i dettagli di Roberta e Gianluca Boldreghini, proprietari de Il Fogliano Hotel – New Life all’interno del quale si trova il locale, hanno reso questo luogo, grazie alla sensibile mano dello chef Giovanni D’Ecclesiis, un punto di riferimento sul litorale pontino per tutti i gourmet più esigenti. In un ambiente elegante e soprattutto sicuro, sabato 15 gennaio andrà in scena una serata alla scoperta del territorio e della sua incredibile materia prima. Un tuffo nel mare e nei suoi sapori salini e iodati esaltati dalle contaminazioni orientali che connotano la cucina di D’Ecclesiis, sempre alla ricerca dell’umami, una passeggiata tra i campi con note di ferro e di terra grazie al carciofo di Sezze Igp e al tartufo nero, un abbraccio che sa di mineralità e note fruttate nell’abbinamento dei vini della cantina laziale Tenuta Ronci, questo è il viaggio che attende i commensali sulle note del pianoforte del Maestro Luis che accompagneranno con discrezione ed eleganza la cena degustazione.

Il menu prepara il palato ad accogliere una moltitudine di sapori grazie a preziosi e tecnici amouse bouche accompagnati dallo Chardonnay della tenuta Ronci “O’di Né”: Cannolo di spigola e melone invernale, Toast di triglia, broccoletti e spuma di aglio nero, Culurgiones di ricciola e lime in salsa Teriyaky, Macaron al wasabi mousse di alga Nori e caviale, Come una Catalana di gamberi, Chips di tapioca allo zafferano tartare di branzino e lattuga di mare, Roll di scampi e riso soffiato, Ostrica Vistamare. Inizia poi la portata principale con Stelle di mare, fave e cicoria con scorfano alla brace e il suo ristretto accompagnate dal cabernet sauvignon di Ronci 2016 e prosegue con un Rombo chiodato in crosta di pane alle erbe con carciofo di Sezze IGP alla giudia e tartufo nero, il tutto abbinato con un morbido Chardonnay Ronci Manti 2019. A chiudere in dolcezza Il cioccolato e le sue forme che obbligano ad un passaggio in Sicilia con l’abbinamento del pluripremiato Passito Diamante d’Almerita, tenuta Regaleali. Il costo della serata è di 60 euro a persona con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazione tel. 0773 273418- Il Vistamare- Piazzale G.Loffredo- Latina.