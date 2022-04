Oggi è un altro giorno, Carlo Conti diretto con Serena Bortone “Non mandare …”

Carlo Conti è un noto conduttore televisivo, conosciuto e amato dal grande pubblico così come le trasmissioni da lui condotte. Ebbene, nel corso della giornata di ieri, nell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno, sembra che Carlo sia stato ospite del programma di Serena Bortone, seppur in collegamento. Ad un certo punto, il noto conduttore avrebbe fatto una richiesta molto particolare alla conduttrice e collega. Ma di cosa si tratta?

Carlo Conti ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone

Carlo Conti nella giornata di ieri, è stato ospite seppur in collegamento, con lo studio di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Ebbene, sembra che Carlo sia intervenuto per promuovere la nuova avventura televisiva The Band partita proprio nella serata di ieri. I giurati della trasmissione sono stati Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini.

Simpatico siparietto tra Serena Bortone e Carlo Conti

Ad ogni modo, sembra che durante il suo intervento, Carlo oltre a parlare del nuovo programma ed a dare qualche anticipazione al riguardo, abbia anche parlato degli esordi della sua carriera. Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che Carlo Conti all’inizio della sua carriera abbia pubblicato alcuni dischi di musica elettronica proprio nei primi anni 80. E’ stato proprio in quel momento che la conduttrice Serena Bortone avrebbe fatto intendere di stare per lanciare dei video al riguardo ma Carlo sarebbe subito intervenuto e detto “Non mandare in onda quella roba”. Simpatico siparietto quello che si è venuto a creare tra i due conduttori.

Il conduttore e la confessione sulla sua infanzia e vita privata

Ad un certo punto, infatti, Serena avrebbe risposto “Non era male”, mandando poi in onda una canzone del conduttore che a quei tempi pare si facesse chiamare Konti. E’ stato proprio li che Carlo avrebbe detto “Leva, basta così”. Questo siparietto ha fatto divertire il pubblico a casa. Sul finire del collegamento poi, il noto conduttore avrebbe anche parlato della sua vita privata e della sua infanzia. Avrebbe così raccontato che il padre purtroppo è venuto a mancare quando lui era molto piccolo e che sarebbe cresciuto solo con la sua mamma. Quest’ultima avrebbe cresciuto il figlio da sola, non facendogli mancare proprio nulla. Carlo che inizialmente si era dedicato alla musica, avrebbe poi lasciato questo mondo per dedicarsi alla conduzione.

…