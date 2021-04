Oggi è un altro giorno, Catherine Spaak fa una confidenza e Serena Bortone resta sconvolta e dice “ma questa è …”

Nella giornata di ieri, è stata mandata in onda una nuova puntata del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Il programma va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14. In ogni puntata intervengono diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport che si raccontano. Nella giornata di ieri ospite nel salotto di Serena Bortone c’à stata proprio lei, Catherine Spaak la famosa attrice francese che ha parlato non soltanto della sua vita privata, ma anche della sua carriera che è stata sicuramente ricca di grandi successi.

Catherine Spaak ospite a Oggi è un altro giorno

Ad un certo punto, parlando della sua vita passata, sembra che l’attrice Catherine Spaak abbia confessato che parlarne le fa venire il magone. Sembra che però a lasciare senza parole la conduttrice così come gli altri ospiti in studio e molti telespettatori a casa, siano stati alcuni racconti della donna legati al padre. Ad un certo punto infatti Serena Bortone sarebbe intervenuta dicendo “Questo mi sembra un pò crudele“. Ma che cos’è accaduto in realtà nello studio di Oggi è un altro giorno?

La confessione shock dell’attrice francese

Nel corso della lunga intervista, l’attrice Catherine Spaak sembra abbia voluto parlare del rapporto che l’ha legata alla sua famiglia di origine, che pare non sia stato poi così tanto idilliaco e stretto. “Non ci piaceva molto stare insieme”, ha dichiarato l’attrice. Come abbiamo già però ho avuto modo di anticipare, sembra che a lasciare senza parole la padrona di casa sia stato proprio il racconto di Catherine riguardo il padre. “Una volta ci ha messi sull’armadio a me e mia sorella e ci ha detto buttatevi, per noi era un gioco, ma quando ci siamo lanciate siamo cadute a terra e lui non ci ha preso”. “Era il suo modo di insegnarci di non fidarci mai di nessuno e devo dire che alla fine aveva ragione”, ha aggiunto ancora l’attrice, parole che hanno lasciato davvero tutti senza parole.

La reazione della conduttrice Serena Bortone

Le sue parole sono state davvero tanto forti, tanto che hanno lasciato la conduttrice senza parole. “Forse un padre dovrebbe trovare un altro modo per farlo“, questo quanto aggiunto ancora dalla Bortone. Sono stati in molti a considerare il racconto di Catherine Spaak piuttosto strano e diverso da quello che tutti si aspettassero. Ad un certo punto, dopo aver fatto queste confessioni molto particolari sembra che l’attrice abbia ammesso di non aver molto piacere nel parlare del suo passato e che nel farlo le viene il magone.