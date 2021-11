Oggi è un altro giorno, Federico Zampaglione “Io e Claudia Gerini ci siamo lasciati perchè …” Serena Bortone resta senza parole

Federico Zampaglione lo conosciamo tutti per essere un noto musicista romano nonché leader del gruppo dei Tiromancino. Per diversi anni è stato insieme ad una nota attrice italiana, ovvero Claudia Gerini con la quale ha anche avuto una figlia di nome Linda. La loro relazione ha fatto davvero sognare tutti quanti ma poi improvvisamente i due si sono lasciati, anche se sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per il bene della figlia. Oggi Federico è stato ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e pare che abbia parlato anche della storia con Claudia e delle cause che purtroppo hanno portato i due alla separazione. La motivazione in qualche modo sembra aver lasciato senza parole la stessa conduttrice. Ma cosa ha dichiarato?

Federico Zampaglione ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nella giornata di oggi Federico Zampaglione è stato ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Pare che il cantante abbia anche parlato della sua carriera e nello specifico del rapporto che ha avuto da un punto di vista professionale con Franco Califano. Poi è passato a parlare anche della sua vita privata ed esattamente della storia con Claudia Gerini.

Il cantante spiega le cause della rottura con Claudia Gerini

Zampaglione ha voluto scendere nei dettagli e spiegare i motivi che hanno portato i due alla separazione.“Non siamo stati noi, è stata la vita”. Questo quanto dichiarato ancora da Federico che ha lasciato praticamente senza parole Serena Bortone, la quale inevitabilmente ha cercato di capire e di approfondire la situazione. “Le storie d’amore iniziano e finiscono, come le collaborazioni. Tutto inizia e finisce nella vita“. Questo quanto dichiarato dal cantante, al quale la conduttrice avrebbe detto poi “Quindi non c’è storia d’amore duratura?”. La risposta di Zampaglione è stata piuttosto sbalorditiva perché avrebbe detto “Alcune storie sono eterne, non la nostra”.

La conduttrice Serena Bortone sbalordita

Poi il cantante dei Tiromancino avrebbe aggiunto “ognuno è cresciuto andando nella sua direzione”. Ad ogni modo poi Federico ha voluto far capire come nonostante ci sia stata la separazione, comunque i due hanno cercato di mantenere un buon rapporto soltanto per non far mancare nulla alla figlia Linda. “Ci siamo subito messi in un’ottica di propositiva per nostra figlia è cresciuta sempre in un clima serena. Giglia, che ho sposato quest’estate, va molto d’accordo con Claudia”.