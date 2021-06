Oggi è un altro giorno, la figlia Romina Carrisi senza freni su Albano e Romina Power “Loro sono una …”

A Oggi è un altro giorno, al fortunatissimo programma condotto da Serena Bortone e targato Rai, ieri è andata ospite Romina Carrisi, la figlia più piccola di Albano e Romina Power. Romina Carrisi si è raccontata e ha anche raccontato i suoi genitori che tutti amano e ha provato a spiegare come mai il pubblico italiano, ancora oggi, dopo circa vent’anni ancora non si rassegna alla loro separazione e spera sempre che, prima o poi i due possano ritornare insieme. Le speranze sono alimentate dal loro ritorno come coppia artistica ma, nonostante questo, Albano vive la sua vita serena accanto a Loredana Lecciso, suo compagna da più di dieci anni e ai loro due figli, Jasmine e Bido e Romina Power continua a girare il mondo insieme al figlio Yari e ad occuparsi delle altre due figlie, Cristel, ormai mamma di due bambini e appunto Romina.

Romina dice dei genitori “Sono una favola moderna”

Serena Bortone ha chiesto a Romina Carrisi come mai i suoi genitori sono così tanto amati sopratutto come coppia e lei ha risposto così: “Sono una favola dei giorni d’oggi … Si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia”.

Poi Romina ha parlato della nonna, Linda Christian: “Io l’ho conosciuta quando era piccola poco, perché io vivevo in Italia e lei in America, l’ho vissuta di più negli ultimi giorni purtroppo. Ricordo questa donna, che ha avuto un cancro, che viveva anche la vita in modo poetico” invece di sè stessa ha detto: “Ho lo spettacolo nel sangue, fa parte di me”.

Romina Carrisi ha vissuto un bruttissimo momento dopo L’Isola dei Famosi

Romina Carrisi Junior diversi anni fa partecipò, in coppia con il padre, ad un’edizione de L’isola dei famosi, la terza, condotta da Simona Ventura.

Alla seconda puntata lei fu eliminata mentre il padre continuò la sua avventura.

Dopo di che lei si ritrovò, come non mai, al centro dell’attenzione in modo così devastante, come fino a quel momento non era abituata, che si rifugiò nelle sostanze stupefacenti e nell’alcol.

Per lei iniziò un bruttissimo momento che poi, con il tempo, è riuscita a superare e ora ne è completamente fuori.