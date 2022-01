Oggi è un altro giorno, Matteo Bassetti rimprovera Serena Bortone: “Ora basta …”

Come ogni giorno, ieri è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone. Il programma va in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14.00 dal lunedì al venerdì. Ebbene, proprio in questi ultimi giorni la conduttrice è andata in onda indossando la mascherina, e questo ha in qualche modo incuriosito i telespettatori a casa. In realtà, ad aver fatto caso a questo dettaglio è stato proprio lui Matteo Bassetti, il quale è intervenuto seppur in collegamento e pare che non abbia perso tempo nel bacchettare la conduttrice. Ma cosa ha dichiarato il noto medico che da circa due anni è in prima linea in questa situazione di emergenza sanitaria?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in onda con la mascherina

Serena Bortone in questi giorni è andata in onda nel suo programma, Oggi è un altro giorno, indossando la mascherina. Pare che a spiegare il motivo sia stata proprio lei, comunicando di aver avuto un contatto diretto con un positivo e che per questo ha preferito mettere in atto questa misura di sicurezza e prevenzione. Ad ogni modo, Matteo Bassetti, in collegamento con Rai 1 sembra abbia voluto rimproverare la conduttrice.

Matteo Bassetti interviene e bacchetta la conduttrice

“Lei non ha avuto un contatto diretto. Questa persona aveva la mascherina e addirittura la visiera. Allora io dovrei vivere con la mascherina perché tutti i giorni incontro un positivo. La gente non ne può più di queste regole, non le comprende. Cerchiamo di uscire dalla burocratizzazione del Covid. Misure che oggi sono anacronistiche”. Queste le parole dichiarate dal direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. La conduttrice però ha voluto ribadire ancora una volta un concetto, ovvero di aver deciso di indossare la mascherina per evitare di mettere a rischio tutti coloro che lavorano insieme a lei.

La replica della Bortone

“Io sono un soldato dell’azienda mi dicono che la definizione di ‘contatto stretto’ non è chiara”.Queste ancora le sue parole.”Con la mascherina viene meno la definizione di contatto. Io non l’ho mai interpretata in questo modo”, ha aggiunto Bassetti. Quest’ultimo proprio in questi giorni sembra abbia voluto ribadire il fatto di evitare di creare allarmismi precisando inoltre che è ora di vivere più “nella normalità”, con le giuste attenzioni.