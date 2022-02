Oggi è un altro giorno, Morgan contro Amadeus e la Bortone lo blocca “Basta … “

Uno degli argomenti principalmente discussi e affrontati nel corso degli ultimi giorni è quello che riguarda il Festival di Sanremo. Anche nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno si è parlato di questo 72esimo Festival della Canzone Italiana e tra gli ospiti in studio era presente anche Morgan. Quest’ultimo non ha mai il timore di esprimere i suoi pensieri e anche in questa occasione si è espresso sul Festival e su Amadeus utilizzando dei termini molto forti. Tanto forti che la conduttrice ad un certo punto sembrerebbe essere intervenuta per tentare di zittirlo. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo chiarezza.

Morgan ospite di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone in occasione della puntata di ieri nel corso della quale si è parlato del Festival di Sanremo ha deciso di invitare il celebre Morgan. Quest’ultimo, come molti già sapranno, non ha il timore di esprimere ciò che pensa e in alcuni casi lo fa utilizzando un linguaggio piuttosto colorito. Ed ecco che proprio nel corso della puntata andata in onda ieri non ha perso l’occasione per esprimersi non soltanto nei confronti del Festival ma anche nei confronti di chi questo Festival lo ha diretto e presentato. Stiamo ovviamente parlando di Amadeus presente sul palco dell’Ariston da ben tre anni.

Le parole di Morgan contro il Festival e Amadeus

“A me sembra il 40esimo Festival di Amadeus, è dittatura dietro ci sono interessi economici enormi. Numeri e soldi. Basta fare i numeri e va tutto bene, il resto non conta”. Queste nello specifico le parole con cui Morgan ha commentato i tre Festival di Sanremo condotti e diretti da Amadeus. Parole molto forti alle quali la conduttrice Serena Bortone ha subito risposto tentando di mettere un freno. “Dai basta, andiamo avanti”, queste di preciso le parole espresse dalla conduttrice.

Il post social di Morgan che ha fatto tanto discutere: “Tornerà la musica in questa povera patria”.

Ma non è questa la prima volta in cui Morgan si esprime sul Festival utilizzando parole poco carine anche nei confronti del conduttore. Infatti proprio all’inizio del celebre evento musicale Morgan ha condiviso un post su Instagram piuttosto duro attraverso il quale ha rivolto delle pesanti accuse nei confronti del programma e degli organizzatori. “Prima di morire curerò un’edizione di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”, questo il post.