Oggi è un altro giorno, ospiti Ignatio Moser con il padre, tensione tra i due e battutine al veleno, grande imbarazzo in studio

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere meglio Ignazio Moser, ovvero il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, campione indiscusso di questo sport. Ignazio ha iniziato a prendere parte al mondo dello spettacolo diversi anni fa quando ha partecipato al Grande Fratello vip e da quel momento non si è più fermato. Ha conosciuto anche la sua attuale fidanzata all’interno del programma ovvero Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen ed i due hanno iniziato una bellissima storia d’amore.

Ignazio Moser e i malumori con il padre Francesco

È risaputo però che la famiglia di Ignazio inizialmente non fosse felice del fatto che il figlio entrasse a far parte di questo mondo, che è quello dello spettacolo. Nello specifico, il padre Francesco Moser pare avesse parecchie perplessità e di questo non hanno mai fatto mistero nessuno dei due. Ma non è tutto, visto che nella giornata di ieri nel corso della puntata di Oggi è un’altro giorno condotto da Serena Bortone è emerso che tra padre e figlio ci siano dei malumori piuttosto importanti.

Ad essere ospite della puntata della trasmissione di Rai 1, è stato proprio lui l’ex ciclista, che ha raccontato quella che è stata la sua carriera ma anche qualche aspetto relativo alla sua famiglia. Ad un certo punto, si è collegato il figlio Ignazio insieme alla fidanzata Cecilia. Durante il collegamento, sarebbero partite delle frecciatine del tutto inaspettate. Francesca sembra non aver affatto apprezzato il fatto che il figlio abbia lasciato il ciclismo e dedicatosi alla televisione. Ignazio però sembra che in diretta abbia in qualche modo giustificato anche il fatto che abbia dovuto interrompere la sua carriera sportiva dicendo “che anche se papà non lo vedeva, comportava sacrifici importanti”. “Papà di limiti ne ha tanti che ora no starò ad elencare”, questo quanto aggiunto da Ignazio, lanciando l’ennesima frecciatina nei confronti del padre.

Le parole di grande affetto e amore di Ignazio per il suo papà

“Adesso che siamo piu lontani siamo anche più vicini Papà non è mai stato affettivo. Era piu facile prendere una sgridata da lui. Certo, io non sono mai stato un angioletto, ma qualche ‘ti voglio bene’ in più sarebbe stato ben gradito“. Questo ancora quanto aggiunto da Ignazio, ma il padre subito ha tenuto a precisare “Non l’ho mai fatto, ne con lui ne con gli altri figli”. A quel punto la Bortone avrebbe detto “Sei in tempo a dirglielo”, ma l’ex ciclista non sembra sia molto propenso ad esternare le sue emozioni. Ancora una volta, sarebbe intervenuto Ignazio dicendo “Papà io invece ti voglio bene più di quello che pensi e che avresti sperato”. Tutto lo studio non ha potuto far altro che applaudire e omaggiare Ignazio.

