Oggi è un altro giorno, Patrizia De Blanck cade dalle scale e poi spiega che …

Nel pomeriggio di ieri è stata trasmessa su Rai 2 una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il noto programma condotto dall’amatissima Serena Bortone. Diversi gli argomenti affrontati e tanti gli ospiti in studio, tra questi anche la contessa Patrizia De Blanck e la figlia Giada. L’ingresso in studio della contessa ha però preoccupato i telespettatori, ma come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Patrizia e Giada De Blanck ospiti di Oggi è un altro giorno

Patrizia De Blanck e la figlia Giada sono state grandi ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno, ovvero il celebre programma di Rai 2 in onda ogni pomeriggio e condotto da Serena Bortone. L’ingresso in studio della contessa ha però molto preoccupato i telespettatori, e questo perchè la donna è arrivata all’interno dello studio televisivo zoppicando e tenuta a braccetto da Samuel Peron e Massimo Cannoletta. Ma, come mai? A rivelare il motivo è stata proprio Patrizia De Blanck che a proposito di quanto successo ha rivelato “Per salvare il mio cane sono caduta dalla scala”. La conduttrice spiazzata dalle parole della contessa ha proseguito chiedendo alla donna quando si è verificato l’incidente e alla domanda della Bortone la contessa ha replicato “Poco fa, prima di venire qua. C’erano tre cani sulle scale, per loro mi sono rovesciata… per un uomo, però, non lo avrei fatto”.

La contessa ricorda alcuni importanti momenti della sua vita

Nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno ecco che Patrizia De Blanck ha poi proseguito raccontando e ricordando alcuni momenti importanti della sua vita. E nel ricordare gli anni trascorsi a Roma, Montecarlo e Londra ha rivelato “La mia vita l’ho vissuta al massimo, molti dei miei amici sono già morti. Quando morirò io si chiuderà un’epoca…”. Ma non solo, la contessa ha poi proseguito affermando “Morire è una cosa normale… ringrazio per essere arrivata a questa età. L’unico dispiacere sarà per me il grande dolore che darò a mia figlia“. Alle parole della contessa la conduttrice ha risposto invitandola a non parlare di morte e ricordandole che comunque ha una vita meravigliosa.

Giada De Blanck ricorda il padre e si emoziona

Dopo l’intervista alla contessa ecco che all’interno dello studio di Oggi è un altro giorno è arrivata anche la figlia Giada De Blanck che nel ricordare il padre si è tanto emozionata e ha fatto fatica a trattenere le lacrime. “Quando è morto si è verificata una coincidenza molto strana: mentre lo stavano portando via, in qualcuna delle case vicine è partita la canzone che avete appena mandato in sottofondo, ecco perchè mi emoziona sempre“. Queste sono state nello specifico le parole espresse da Giada che ha poi concluso affermando che sentire in quell’occasione quella canzone è stato per lei un vero e proprio segnale, “la dimostrazione che lui ci sarà sempre e mi amerà sempre”.