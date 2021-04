Oggi è un altro giorno, Pierpaolo Spollon parla con Serena Bortone e lancia una frecciata a C’è posta per te e dice …

A Oggi è un altro giorno, ovvero nel salotto di Serena Bortone è intervenuto Pierpaolo Spollon, ovvero il noto attore protagonista di una delle fiction di grande successo di casa Rai, ovvero Che Dio ci aiuti. Il noto attore è intervenuto seppur in collegamento video nella puntata di Oggi è un altro giorno. È conosciuto per essere un grande artista e sembrerebbe aver preso parte al programma per una ragione specifica. Ma quale?

Oggi è un altro giorno, ospite in collegamento Pierpaolo Spollon

Nella puntata andata in onda giovedì 22 aprile, in collegamento video è intervenuto Pierpaolo Spollon il noto attore è conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte diverse fiction di grande successo come Che Dio ti aiuti e Doc nelle tue mani. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che l’attore abbia partecipato per conoscere Orietta Berti che era in studio con la conduttrice Serena Bortone. Il noto artista si è così collegato con lo studio con la conduttrice e la sua ospite direttamente dalla sua abitazione, facendo una battuta sul programma di Maria De Filippi ovvero C’è posta per te.

La battuta dell’attore su C’è posta per te

“Ciao Orietta, mi chiamo Pierpaolo, ho 32 anni e faccio l’attore, te lo dico prima che tu chiuda la busta”. Sono state proprio queste le parole dichiarate dal giovane attore che poi subito dopo, ironizzando ha anche aggiunto “Ah no, quello è un altro programma”. La conduttrice poco prima di introdurre il collegamento con l’attore sembra aver mandato in onda un Tweet pubblicato proprio da Pierpaolo alcune ore prima della sua partecipazione al programma, dopo essere venuto a conoscenza del fatto che in diretta ci sarebbe stata proprio Orietta Berti. Il noto artista pare che fosse piuttosto emozionato per ciò che sarebbe avvenuto nel pomeriggio, tanto che nel tweet aveva pubblicato ed aveva scritto queste parole “Questo pomeriggio spero di mettere il primo mattone di quella cattedrale meravigliosa che sarà il mio amore per Orietta Berti!”.

La dichiarazione d’amore di Pierpaolo

Nel corso del collegamento poi l’attore è sembrato molto emozionato, tanto che la conduttrice Serena gli avrebbe detto di stare calmo. Poi è arrivata la dichiarazione d’amore di Pierpaolo Spollon nei confronti di Orietta e la confessione. Pierpaolo avrebbe detto alla cantante di essere stato da sempre innamorato di lui e queste dichiarazioni non hanno potuto far altro che piacere all’ artista. Quest’ultima avrebbe detto “Somiglia un po’ a mio marito. Osvaldo da giovane aveva tanti capelli come lui”, ovviamente scherzando e riferendosi proprio all’attore.