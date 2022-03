Oggi è un altro giorno,  Serena Bortone fa una gaffe con Aurora Ruffino, la Ruffino la corregge, imbarazzo in studio

E’ andata in onda nella giornata di ieri, venerdì 11 marzo 2022, una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il celebre programma televisivo di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ed ecco che proprio la conduttrice nel corso della puntata in questione, e di preciso durante l’intervista all’attrice Aurora Ruffino, si è resa protagonista di una gaffe di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Ma, cos’è accaduto esattamente? Facciamo un po’ di chiarezza.

Aurora Ruffino ospite di Serena Bortone

Una lunga e particolare intervista è stata quella rilasciata dall’attrice Aurora Ruffino a Serena Bortone all’interno del suo programma Oggi è un altro giorno. Nel corso di tale intervista è stato possibile ripercorrere alcuni aspetti che riguardano la vita privata e professionale della giovane attrice che ad un certo punto sembrerebbe aver comunque risposto di non voler parlare di un determinato aspetto che riguarda appunto la sua vita privata. Aurora Ruffino ha infatti perso la mamma quando era soltanto una bambina, esattamente all’età di 5 anni, e a crescere sia lei sia i suoi fratelli sono stati la zia e i nonni. Serena Bortone nel corso dell’intervista ha provato a parlare di questo argomento chiedendo ad Aurora cosa ricordasse della mamma. È stato a questo punto che l’attrice, senza alcun timore, ha elegantemente affermato di non volerne parlare. “Ho dei ricordi nitidi e molto chiari e limpidi che però custodisco molto gelosamente. Sono cose che tengo per me segrete perché sono troppo preziose e non le condivido con nessuno”, queste di preciso le sue parole.

La gaffe di Serena Bortone fa sorridere il pubblico

Ad un certo punto dell’intervista poi Serena Bortone si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto tanto divertire il pubblico presente in studio e i telespettatori a casa. Nello specifico la conduttrice ha fatto un’analisi della carriera di Aurora Ruffino affermando che per la giovane donna l’inizio di questa sua carriera sarebbe avvenuta quando aveva soltanto 14 anni. In realtà però quanto detto dalla conduttrice non è stato del tutto esatto , e proprio per tale motivo Aurora Ruffino è intervenuta affermando “In realtà no. Ho scoperto la recitazione a 19 anni. Su Wikipedia c’è scritto questo ma è un errore io fino a 20 anni non ho avuto questo pensiero, a 19 mi sono iscritta in un corso di musical.” A tali parole la conduttrice ha poi replicato “Dobbiamo aggiornare Wikipedia.”

Aurora Ruffino protagonista della fiction di Rai 1 “Noi”

La giovane attrice, che al momento è la protagonista della fiction in onda su Rai 1 intitolata ‘Noi’ al fianco di Lino Guanciale, ha poi concluso l’intervista facendo delle rivelazioni sulla fiction in questione. “È una fiction che narra di valori universali condivisibili in tutto il mondo”, queste le parole di Aurora Ruffino.