Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una gaffe in diretta tv nell’annunciare Roberto Farnesi e dice …

Nella giornata di ieri venerdì 28 maggio 2021 è andata in onda la nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone e che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 14. La puntata di ieri è stata particolare e diversa dal solito, visto che hanno preso parte diversi personaggi della fiction Il paradiso delle signore. Questa è una delle soap più importanti della televisione italiana, che va in onda su Raiuno da diversi anni.

A Oggi è un altro giorno si celebra Il Paradiso delle signore

In realtà la soap ha chiuso la stagione festeggiando la 500esima puntata e proprio per celebrare questo importante traguardo Serena Bortone ha avuto in studio nel suo salotto due grandi protagonisti ovvero Emanuel Caserio e Luca Bastianello. Questi ultimi sono i due attori che nella fiction interpretano Salvatore Amato e Dante Romagnoli. La Bortone poi ha avuto anche in collegamento Gloria Radulescu che interpreta Marta Guarnieri e Roberto Farnesi che nella soap è Umberto Guarnieri. È stato proprio nel momento in cui Serena Bortone ha annunciato Roberto Farnesi che pare sia andata incontro ad una gaffe che però ha tanto divertito i presenti in studio ed anche i telespettatori a casa.

La gaffe di Serena Bortone diverte il pubblico

“Il paradiso delle signore perché festeggiano… stavo per dire 500 anni”. Sono state queste le parole di Serena Bortone che hanno immediatamente fatto sorridere tutti quanti compresa se stessa. “Magari Guarnieri noi no, ma tra 500 anni qualcuno in questo studio festeggerà… che ne sappiamo!”, poi ha aggiunto la Bortone. A quel punto è stato inevitabile l’intervento di Farnesi il quale ha aggiunto che 500 puntate sono sicuramente tante, ma che si augura di poterne girare altre 500.

La reazione di Roberto Farnesi

“500 puntate sono veramente tante ma me ne auguro altre 500 perché è un prodotto unico e tutto italiano e gli ascolti positivi ci hanno premiato“, ha aggiunto Farnesi. Non tutti forse sanno che effettivamente Il paradiso delle signore, è una delle fiction più importanti degli ultimi anni ed anche una tra le più seguite e che ha rischiato letteralmente di chiudere dopo la prima stagione. Poi sembra che le cose siano andate diversamente. Ad oggi possiamo dire che è una delle fiction più importanti e tra le più seguite nel nostro paese. Intanto a partire dal prossimo 31 maggio andranno in onda le repliche.