Oggi è un altro giorno, Serena Bortone risponde a Striscia la Notizia ma fa una gaffe su Alberto Matano

E’ andata in onda anche nella giornata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. La conduttrice e Memo Remigi si sono resi protagonisti della puntata in questione rispondendo in modo simpatico, e senza fare un riferimento esplicito, al servizio mandato in onda alcuni giorni fa da Striscia La Notizia. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Serena Bortone e Memo Remigi protagonisti di un servizio di Striscia la Notizia

Serena Bortone giorno dopo giorno va sempre in onda con nuove puntate del programma Oggi è un altro giorno all’interno del quale vengono affrontati diversi argomenti ed ospitati diversi personaggi dello spettacolo. Alcuni giorni fa proprio la trasmissione condotta da Serena Bortone è stata protagonista di un servizio mandato in onda da Striscia la Notizia. Servizio al quale la conduttrice Serena Bortone e Memo Remigi hanno risposto anche se in maniera indiretta, e quindi senza citare direttamente la trasmissione. Nel servizio in questione la conduttrice appariva un po’ infastidita dalla richiesta fatta da Memo Remigi. Nello specifico il celebre cantante sembrerebbe aver chiesto alla conduttrice la possibilità di poter duettare ancora una volta, e più di una volta, insieme a Peppino Di Capri.

La risposta della conduttrice e del cantante

“Tu sai che io sono molto indisciplinato, sto guardando la scaletta di oggi perché non vorrei intervenire nei momenti sbagliati che poi tu ti arrabbi”. Con queste sarcastiche parole Memo Remigi ha iniziato il suo intervento nel programma condotto da Serena Bortone che a sua volta ha risposto “Ma se qui improvvisiamo tutti”. La replica rivolta a Striscia La Notizia è apparsa a molti abbastanza evidente anche se i diretti interessati non hanno in realtà fatto alcun chiaro riferimento al noto Tg satirico di Antonio Ricci.

La gaffe di Serena Bortone su Alberto Matano

In realtà in studio tutti hanno riso per quanto accaduto e proprio Samuel Peron in riferimento al momento in cui la conduttrice avrebbe sbattuto i piedi ha affermato “Lo sai che questo gesto ricorda un motivetto musicale?”. E’ stato a questo punto che tutti i presenti hanno iniziato prima a cantare e poi a ballare il famoso brano “We will, we will rock you” dei Queen. Tutti si sono molto divertiti e la conduttrice si è espressa affermando “Possiamo fare tutta la puntata così tipo droga, tipo trip fino alle 16.00 fino a Matano”. Un grosso errore è però presente nelle parole espresse dalla Bortone. E questo è legato all’orario di messa in onda del programma condotto da Alberto Matano. Infatti alle ore 15.55, proprio dopo Oggi è un altro giorno, non viene trasmessa La Vita in diretta ma ‘Il paradiso delle signore’.