“Oggi è un altro giorno”, Simona Ventura, a proposito dell’ex Bettarini dice “Quando penso a lui …”

Simona Ventura, dopo un periodo di stop e dopo aver dovuto combattere la sua battaglia personale contro il Covid-19, è tornata in prima serata e lo ha fatto con un nuovo programma. Stiamo parlando di Game of Games, i cui risultati però non sono stati per nulla soddisfacenti. La showgirl si è concessa una lunga intervista e lo ha fatto nel programma di Serena Bortone. Ecco cosa ha dichiarato.

Simona Ventura, il suo programma fa flop

Purtroppo il programma Game of Games, condotto da Simona non sta avendo il successo sperato. Molto probabilmente il fatto che non ci siano stati gli ascolti sperati, è dovuto anche al fatto nella stessa fascia oraria, è andato in onda Chi l’ha visto?, che in genere è molto seguito ma in questo periodo ancora di più per via del caso della piccola Denise Pipitone. E poi ancora nella stessa giornata in cui sono andate in onda le puntate del programma di Simona Ventura, sono state trasmesse le partite di Champions League, così come la fiction di Canale 5. Adesso, Simona andrà in onda con il suo programma a partire dal prossimo 25 maggio, quando andranno in onda le restanti tre puntate. Questo è quanto dichiarato dalla stessa Simona Ventura a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone.

Simona e l’intervista a Oggi è un altro giorno

“È un programma nuovo ma va aiutato e protetto come ha intenzione di fare il direttore di rete Ludovico Di meo, col quale mi trovo molto bene perché mi stima. Ma è giusto prevedere un rodaggio e lo slot del mercoledì era molto difficile. Meglio allora aspettare il 25 maggio, di martedì che è la collocazione naturale dell’intrattenimento di Rai2”. Sono state queste le parole riferite da Simona Ventura, nel corso della sua ospitata nel salotto della Bortone.

“Ho trovato il mio equilibrio… grazie a Giovanni Terzi”, la dichiarazione d’amore

Durante l’intervista, Super Simo ha parlato anche della sua vita privata, del fatto di aver trovato un equilibrio e di aver capito di non dover più dimostrare niente a nessuno. Tutto questo sembra che sia avvenuto da quando ha conosciuto il suo attuale compagno, Giovanni Terzi. Proprio grazie a lui e con lui, la conduttrice sembra aver ritrovato l’equilibrio. “È vero, con lui ci siamo subito capiti e trovati. L’ho conosciuto a una cena a casa di amici e con la scusa di commentare il suo libro mi sono fatta dare il suo numero di telefono. Insomma, ho gettato l’amo inviandogli un sms e descrivendogli che avevo trovato il suo libro molto intenso, Da allora non ci siamo più lasciati. E, pandemia permettendo, ci sposeremo presto. L’amore in età adulta ti regala una maggiore consapevolezza. Con Giovanni ci supportiamo e ci spalleggiamo. Mi fa sentire protetta e questo è impagabile”. Le parole della showgirl sono sicuramente molto importanti e fanno ben capire quanto grande sia il loro amore. I due sarebbero dovuti convolare a nozze già lo scorso anno, ma poi il matrimonio sarebbe stato rimandato per via della pandemia.

Poi Simona si è anche aperta su un altro capitolo della sua vita, il suo ex marito Stefano Bettarini e ha detto: “Il tradimento ormai è dimenticato e perdonato. E poi quando un amore finisce la colpa non è mai solo da una parte. Oggi con Stefano abbiamo recuperato un buon rapporto e quando penso a lui ricordo soprattutto i bei momenti che abbiamo trascorso insieme”.