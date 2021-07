“Oggi ho 28 kg in più e…” | Uomini e Donne, la protagonista a cuore aperto | “Siamo belle a prescindere”

Anna Munafò ha svelato una parte di sé stessa mediante un post su Instagram: la donna ha infatti raccontato di essere ingrassata.

La Munafò ha raggiunto la notorietà nel piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a ‘Uomini e Donne‘ in qualità di tronista. All’interno del noto dating show, condotto da Maria De Filippi, Anna ha vissuto una serie di delusioni amorose che le hanno portato molta sofferenza. Nel 2020, è diventata mamma ed oggi è una donna felice.

La confessione di Anna Munafò: “Tutti gli occhi addosso”

Sul suo profili Instagram ufficiale, l’ex tronista ha pubblicato un post nel quale ha rivelato come la sua vita sia cambiata dal momento in cui è diventata mamma.

La donna ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae mentre è sulla spiaggia con gli occhi felici e sereni. Il sole sta tramontando e il posto in cui si trova è davvero magnifico. Anna ha così deciso di scrivere qualcosa per ricordare a tutte le donne che la seguono di sentirsi sempre bellissime.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo“, ha infatti detto la Munafò, “e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata‘ li ho sentiti”. Poi ha continuato: “Si, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero“.

Infine, l’ex tronista ha concluso dicendo: “Siamo belle a prescindere. Anzi bellissime“. Il post ha ovviamente ottenuto numerosissimi consensi, e diverse donne si sono trovate ad essere favorevoli con il suo pensiero. Molte di loro le hanno infatti ricordato di non dare peso ai commenti della gente e di tenere sempre a mente un concetto importante, quello di essere bellissima a prescindere da tutto.

Anna Munafò oggi: marito e figlio

Dopo le diverse delusioni amorose, Anna ha finalmente incontrato la felicità grazie a Giuseppe Saporita. I due si sono infatti sposati nel 2019 e, dalla loro storia d’amore, è nato un figlio di nome Michael.

Dal momento della maternità, la Munafò ha lanciato un messaggio di body positivity, diventando così un esempio per molte donne che non riescono ancora ad accettare il proprio corpo. Attualmente, la donna vive a Milazzo con la sua famiglia e ha deciso di allontanarsi dal riflettori e di aiutare i suoi genitori nella gestione di un mobilificio.