Oggi la più amata, chi è questa bimba? | Somiglianza scioccante con la figlia

La bellissima bimba in foto oggi è una tra le attrici e conduttrici più amate del mondo dello spettacolo. La somiglianza con la figlia spiazza tutti ed è impressionate! Siete riusciti a riconoscerla?

Ecco chi si cela dietro questo volto angelico

Occhi vispi, labbra carnose e capelli biondi è il mix perfetto che l’ha resa famosa in tutta Italia e oltre. Muove i primi passi come modella per una famosa campagna pubblicitaria di biancheria intima e debutta sul piccolo schermo al fianco di Paolo Bonolis. Negli anni duemila recita insieme all’iconico Christian De Sica in alcuni film di Natale e presenta innumerevoli show, tra cui ‘Zelig‘ e ‘Striscia la Notizia‘. Oltre alla sua bellezza acqua e sapone è di una simpatia travolgente, grazie alla quale è riuscita a guadagnarsi l’affetto dei telespettatori. A questo punto il nome è facile da indovinare, stiamo parlando di Michelle Hunziker!

Il matrimonio con Eros e il legame con Aurora

Michelle Hunziker, con doppia cittadinanza italo-svizzera, è ricordata anche per il suo splendido matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti nel 1998, che tanto ha fatto sognare i fan. I due si sono innamorati in un lampo e nel 1996 è nata la figlia, Aurora. Purtroppo il matrimonio non è durato molto e finiscono così per divorziare nel 2002. La bella conduttrice ha vissuto questa rottura non nel migliore dei modi, sprofondando così in un vortice di depressione, salvata poi dall’amore per la figlia.

Il legame che lega madre e figlia oggi è più saldo che mai e le due sono spesso protagoniste di skech comici sui loro canali social. Non è sempre stato così però, infatti essere figlia di una donna così bella e famosa non è stato semplice per la talentuosa Aurora, che negli anni si è dovuta difendere dalle continue critiche dei giornali, paragonandole alla madre già dalla tenera età di 13 anni.

Una somiglianza che lascia a bocca aperta

In barba alla critiche che le sono state mosse, Aurora è una splendida donna di 25 anni che ha ereditato dalla presentatrice la sua bellezza al naturale, l’innata ironia e l’amore per la televisione. L’ultima foto pubblicata da Michelle ha scioccato tutti i followers, dimostrando quanto le due non siano così diverse, anzi sono proprio identiche! (continua sotto la foto)

La somiglianza è incredibile e spazza via le malelingue. Moltissimi i commenti sotto i vari post che molte volte le scambiano l’una per l’altra. Tanti fan addirittura le hanno confessato “E io che ero convinta che tua figlia fosse uguale a Eros…“, e invece tale madre tale figlia!

