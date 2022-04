oggi-la-regina-elisabetta-compie-18-anni-per-la-quinta-volta.

La regina Elisabetta per il suo compleanno – il suo 96mo compleanno – ha scelto di farsi fotografare con due dei suoi amati pony: Bybeck Nightingale e Bybeck Katie. Una passione, come per i cani, che l’accompagna da quand’era bambina. Non a caso tra i festeggiamenti in programma a giugno per il traguardo storico del Giubileo di Platino c’è nell’agenda di Her Majesty la partecipazione all’ Epsom derby, la celebre corsa.

Per onorare la sovrana dei record — «una figura che ha ispirato così tante persone non solo nel Regno Unito, nel Commonwealth ma nel mondo intero», come ricordano oggi William e Kate nel loro affettuoso augurio via Twitter — la regina diventerà anche una Barbie.

In vendita da Harrods, Selfridges e Hamleys a Londra ci sarà la Barbie -del Giubileo di Platino, con le fattezze della regina, abito avorio e la fascia dell’ordine della Giarrettiera. E ovviamente una tiara ispirata a quella delle nozze nel 1947 con Filippo.

Elisabetta ha attraversato un momento difficile a febbraio quando ha contratto il Covid, ha attraversato due anni duri – tra la morte del marito Filippo e prima la Megxit con l’addio di Harry e Meghan alla Firm dei Windsor – ma adesso Elisabetta è pronta con “militaresca” dedizione al suo dovere ad affrontare i festeggiamenti per i 70 anni di regno che la proietta nella Storia. leggi l’articolo completo qui Fonte: corriere della sera

