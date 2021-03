Oggi panico dietro le quinte a Uomini e Donne: La Dama scappa a casa. Tina sconvolta: “Ho paura”. Cos’è successo

omC’è stato qualche imprevisto a Uomini e Donne nelle ultime due puntate. Entrambe corrispondono alla registrazione avvenuta lo scorso 12 marzo e sono caratterizzate da momenti di tensione e preoccupazione. Non è mancato, ovviamente, il tono ironico da parte dei presenti in studio. Dopo la caduta dalle scale di Gemma Galgani, è accaduto un particolare imprevisto. Il momento ha visto protagonista il cavaliere Domenico, chiamato da Maria De Filippi al centro dello studio. Siccome non sta conoscendo attualmente nessuna dama, l’uomo è apparso abbastanza confuso dall’invito della conduttrice.

La padrona di casa ha rassicurato Domenico, svelando che è arrivata una signora per conoscerlo. A questo punto, è intervenuta Tina Cipollari con la sua ironia: “Devi farti trovare più allegro sennò questa scappa subito”. I presenti in studio hanno atteso l’arrivo di questa donna, ma il jingle classico di Uomini e Donne non è partito. Per qualche secondo, sono rimasti tutti in silenzio, compresa Maria, che ha tentato di capirci qualcosa. La redazione ha informato la De Filippi di quanto accaduto dietro le quinte. La signora, arrivata nel programma per conoscere Domenico, ha avuto un problema. Per tale motivo, non è entrata in studio.

La De Filippi ha chiesto così al cavaliere di risedersi al suo posto ed è apparsa senza parole. “Scusa Maria ma oggi qualcuno ci gufa. Ora sto in pensiero per me stessa”, è così intervenuta nuovamente la Cipollari. Quest’ultima ha fatto notare che già era accaduto un imprevisto, ovvero la caduta di Gemma. La dama torinese è stata costretta a lasciare per qualche minuto lo studio di Uomini e Donne per ricevere le medicazioni dietro le quinte.

Oggi Maria si è ritrovata ad affrontare un altro momento particolare. Pare che la signora in questione abbia avuto un problema, motivo per cui è dovuta tornare a casa di corsa. Una situazione, questa, che ha portato alcuni presenti in studio a farsi scappare qualche risata. Ovviamente non per quanto accaduto alla signora, ma per l’imbarazzo del momento. Per qualche minuti infatti tutti i presenti ad Uomini e Donne sono rimasti in silenzio cercando di capire cosa stesse accadendo.

Intanto, non sono mancate le discussioni in studio. Inizialmente i telespettatori hanno assistito all’ultimo confronto tra la tronista Samantha e Roberto. La lite si è conclusa con il corteggiatore che ha lasciato il programma , dopo essere stato eliminato. Gran parte del pubblico pare essersi schierato dalla parte di Roberto. Finora, la tronista non ha ricevuto numerosi consensi e pare abbia avuto da dire anche nei confronti di Alessio che avrebbe, a suo parere, troppe amicizie con ex partecipanti di Uomini e Donne. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

