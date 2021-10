oggi-wired.it-cambia-look

Oggi Wired.it cambia faccia. Il nostro sito sarà rinnovato nel suo design, per poter dare ancora più spazio e visibilità alle nostre inchieste, ai nostri approfondimenti, alle interviste nei nostri eventi. Il processo di migrazione da questo look, che ci ha contraddistinto per più di cinque anni, al nuovo, avverrà durante tutta la giornata di oggi, 26 ottobre. Per questo non stupitevi se, durante il giorno, vedrete la home page o le pagine cambiare aspetto. Il nostro indirizzo resta sempre lo stesso e pezzi, video e altri contenuti sono disponibili anche in questa fase di passaggio.

Stiamo cercando di gestire questa transizione nella maniera più fluida possibile, ma come in ogni trasloco non possiamo escludere a priori qualche intoppo. Pertanto, vi chiediamo sin d’ora scusa se sperimenterete qualche disservizio nella lettura o nella consultazione dei nostri contenuti. Cercheremo di risolvere il prima possibile e, anzi, la collaborazione di chi ci legge è la benvenuta: se sperimentate qualche problema, segnalatecelo prontamente, in modo da poter intervenire. Ci congediamo da questa casa. E non vediamo l’ora di accogliervi in quella nuova.

