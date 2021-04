ogni-mattina,-adriana-volpe-senza-mezzi-termini-“e’-stato-un-…

Per Adriana Volpe sembra essere finalmente arrivato il momento di spiccare il volo. Ormai i litigi avvenuti con Giancarlo Magalli sono soltanto un brutto ricordo ed una breve parentesi che purtroppo però le è costata tanta sofferenza. Ricordiamo che Adriana Volpe è stata alla conduzione de I Fatti Vostri per tanti anni al fianco proprio del noto conduttore. Tra i due ad un certo punto pare che qualcosa si sia proprio rotto ed i due siano arrivati ai ferri corti.

Adriana Volpe, il riscatto dopo le “guerre” con Giancarlo Magalli

Ad ogni modo, dopo la partecipazione al Grande Fratello vip per Adriana Volpe è arrivato il riscatto visto che è approdata alla conduzione del programma Ogni mattina che va in onda ovviamente ogni giorno su Tv 8. Va detto però che purtroppo il programma al momento non sta ottenendo gli ascolti sperati, ma nonostante questo comunque la conduttrice è stata piuttosto felice di aver fatto questa esperienza. Nel corso di un’intervista, rilasciata a Il Giornale Off, sembra che la conduttrice abbia detto “È stata l’occasione di misurarmi con una vera e propria maratona televisiva quotidiana per nove mesi, quattro ore di diretta al giorno. È stato per me come un Master con una squadra di grandi professionisti, ora ho gli strumenti per spiccare il volo”.

Il desiderio della conduttrice? Lavorare con Alessia Marcuzzi

Nel corso dell’intervista, alla conduttrice sembra sia stata chiesto con quale collega le piacerebbe lavorare e sembra che senza aver alcun tipo di dubbio abbia risposto Alessia Marcuzzi. Proprio parlando della conduttrice romana, Adriana sembra aver ammesso “È un concentrato di allegria ed è una grande professionista e se dovessi condividere uno spazio con una collega, sarebbe uno spazio esilarante”.

La separazione dal marito, le parole di Adriana

Nel corso dell’intervista sembra che poi Adriana Volpe abbia anche parlato della sua vita privata e della separazione avvenuta con il marito Roberto Parli. In realtà, quando Adriana Volpe ha partecipato al Grande Fratello vip, sembrava che le cose con il marito andassero nel migliore dei modi ma poi improvvisamente qualcosa si è rotto. Adesso nel corso di questa recente intervista, sembra che la conduttrice abbia voluto spiegare come vanno le cose con l’ex marito e come stanno affrontando anche il periodo della pandemia visto che hanno anche una figlia. “Il lato positivo è che il nostro rapporto si è rafforzato ancora di più, siamo riuscite a bastarci e ad interagire sempre con grande creatività”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice.