Oi chega a acordo com detentores de títulos para proposta de reestruturação de parte das dívidas

Empresa fez novo pedido de recuperação judicial nesta semana. Acordo ocorreu com detentores de títulos Senior PIK Toggle, com vencimento em 2025, e com detentores de títulos de créditos originários de contratos celebrados com agências de crédito à exportação Logo da empresa de telecomunicações Oi em um shopping de São Paulo em outubro de 2013

Nacho Doce/Reuters/Arquivo

A Oi anunciou nesta sexta-feira (3) que chegou a um acordo com detentores de títulos Senior PIK Toggle, com vencimento em 2025, e também com detentores de títulos de créditos originários de contratos celebrados com agências de crédito à exportação para uma proposta de reestruturação de parte de suas dívidas e financiamento de longo prazo.

A empresa entrou com novo pedido de recuperação judicial nesta terça-feira (1º), poucos meses depois de ter saído de processo semelhante que levou seis anos para ser concluído.

Segundo a companhia, há também a expectativa da celebração de um acordo de apoio à reestruturação e de comprometimento com a maioria dos credores financeiros para facilitar a implementação do plano. Os credores se comprometeriam a votar a favor do plano a ser apresentado pela Oi.

A proposta também contempla um potencial financiamento extraconcursal na modalidade DIP (“debtor-in-possession”) no valor de US$ 275 milhões, o qual deve ser concedido por alguns credores financeiros para apoiar as necessidades de financiamento de curto prazo da Oi.

“Dado o nível de apoio à proposta de reestruturação recebido até o momento, a companhia está bastante confiante que apresentará um plano de recuperação judicial viável para implementar a proposta de reestruturação de maneira satisfatória a todos os stakeholders no curto prazo”, afirma a Oi.

Ainda neste contexto, a Oi recebeu uma proposta da V.tal, empresa de rede neutra criada a partir da cisão dos ativos de infraestrutura de fibra óptica, se comprometendo a conceder desconto de 50% em todas as obrigações futuras de 2025 a 2028, reduzindo seus passivos não-financeiros de forma significativa, atendidas determinadas condições.

Vittorio Ferla