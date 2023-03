Segundo a Caern, vândalos roubaram cabos e danificaram equipamentos da Estação de Bombeamento 2, da adutora Sertão Central. Previsão é retomar o fornecimento de água no início da noite de sábado (11). Oito cidades do RN têm abastecimento de água suspenso após vandalismo em estação de bombeamento

Igor Jácome/G1

Oito cidades do Rio Grande do Norte estão com o abastecimento de água suspenso desde quarta-feira (8) porque vândalos roubaram cabos e danificaram equipamentos da Estação de Bombeamento 2, da adutora Sertão Central. A informação foi confirmada pela Caern.

Estão com abastecimento suspenso as cidades de Angicos, Caiçara do Rio do Vento, Fernando Pedroza, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta, Pedro Avelino, Riachuelo e as comunidades de Mulungu e Cachoeira do Sapo.

Técnicos trabalham na manutenção e, de acordo com a Caern, a previsão é retomar o fornecimento de água no início da noite de sábado (11). Depois disso, são necessárias 72 horas para normalização do abastecimento.

VÍDEOS: Mais vistos do RN nos últimos 7 dias

Mata