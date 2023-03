Oito crianças passam mal após comerem lanche servido pela prefeitura em Campos do Jordão

Polícia Civil apura possível intoxicação. Serão colhidas amostras de sangue das crianças e do lanche servido para análise. Ao menos oito crianças passaram mal e precisaram de atendimento médico após consumirem um lanche servido pela prefeitura nesta quarta-feira (8) em Campos do Jordão. A Polícia Civil foi acionada e apura possível intoxicação.

Segundo a prefeitura, as crianças tiveram uma indisposição após consumirem o lanche servido no fim das aulas na sede da Secretaria de Esportes. Os alunos que se sentiram mal foram encaminhadas ao Complexo de Saúde. Sete seguiam internadas nesta quinta-feira (9).

O g1 apurou que as crianças apresentaram sintomas como náusea, tontura, desmaio e tiveram dificuldade na fala. Elas foram medicadas e ficaram internadas para avaliação.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada, esteve no hospital e o caso vai ser investigado. Segundo o delegado Luiz Geraldo, serão colhidas amostras de sangue das crianças e do lanche servido às crianças para serem analisados no curso da investigação.

A administração municipal informou que abriu apuração para apurar a situação. A investigação é integrada por pela Vigilância Sanitária, Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes e Secretaria de Saúde.

A prefeitura acrescentou que lamenta o ocorrido e desejam a recuperação dos alunos.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região

Vito Califano