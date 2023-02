Oito das 11 escolas e blocos candidatas ao desfile de carnaval têm inscrições indeferidas em Bauru

Decisão foi publicada no diário oficial do município nesta quinta-feira (2). Entidades com inscrição negada têm até quarta-feira (8) para entrar com recurso. Escola de samba desfila em Bauru durante carnaval

Ricardo Carrijo /Arquivo pessoal

Oito das onze escolas e blocos que se candidataram ao chamamento público para os desfiles no carnaval de Bauru (SP) deste ano tiveram a inscrição indeferida. A decisão foi publicada no diário oficial do município nesta quinta-feira (2).

A justificativa da prefeitura para indeferir as inscrições variam de falta de assinatura no anexo, falta da proposta de desfile, falta de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Termo de Serviço (FGTS), entre outros.

Apenas a Estação Primeiro de Agosto e os blocos Pérola Negra e Unidos do Jardim Petrópolis tiveram as candidaturas aprovadas (veja na lista abaixo).

Segundo a Prefeitura, as entidades com inscrição negada têm até quarta-feira (8) para entrar com recurso. Ainda de acordo com a prefeitura, a expectativa é de que a divulgação da ordem dos desfiles aconteça somente no próximo final de semana, a menos de uma semana dos desfiles.

Em nota, a Acadêmicos do Cartola e a Mocidade Unida da Vila Falcão, duas das entidades carnavalescas mais tradicionais da cidade, disseram que já entraram com pedido de recurso, isto é, já entregaram toda a documentação requerida pela prefeitura.

Escolas

Escola de samba acadêmicos da cartola – indeferida

Escola de samba tradição da zona leste – indeferida

Escola de samba coroa imperial da grande cidade – indeferida

Escola de samba tradição da bela vista – indeferida

Escola de samba estação primeiro de agosto – deferida

Escola de samba mocidade unida da vila falcão – indeferida

Blocos

Bloco unidos do jardim petrópolis – deferida

Bloco recreativo dragões unidos da vila – indeferida

Bloco pérola negra – deferida

Bloco estação primavera – indeferida

Bloco estrela do samba de tibiriçá – indeferida

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla