Oito equipamentos começam a fiscalizar velocidade em Poá nesta segunda; veja onde ficam radares

De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana são quatro lombadas e quatro radares eletrônicos. Radares começam a funcionar nesta segunda em Poá

Rodrigo Nagafuti/Prefeitura de Poá

Oito equipamentos de fiscalização de velocidade começam a operar nesta segunda-feira (20) em Poá. De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, são quatro lombadas e quatro radares eletrônicos.

Segundo a secretaria, a instalação dos equipamentos foi necessária por causa do excesso de velocidade e necessidade de fiscalizar o não cumprimento da velocidade regulamentada nas vias do município, conforme o Art. 24 e os seus incisos do Código de Trânsito Brasileiro.

Tnto o radar quanto a lombada eletrônica são equipamentos que medem a velocidade. A diferença é que a lombada eletrônica tem um painel que mostra ao condutor a velocidade que ele passou.

Localização

Pontos de fiscalização por lombada eletrônica:

na Rua Maria do Rosário (próximo ao nº 616);

na Avenida Prefeito Jorge Francisco Corrêa Allen (próximo ao nº 325);

Avenida Edir Mendonça Felippe (próximo ao nº 1.200);

Avenida Vital Brasil (próximo ao nº 615), com velocidade máxima permitida de 40 Km;

Pontos de fiscalização por radares:

Estrada Padre Eustáquio (Km 01), com velocidade máxima permitida de 50 km;

Rodovia João Afonso de Souza Castellano (próximo ao nº 429) com velocidade máxima permitida de 40 km;

Avenida Leonor Bolsoni Marques (próximo ao nº 420); com velocidade máxima permitida de 40 km

Avenida Capitão Pedro Esperidião Hoffer (próximo ao lado oposto ao nº 1.630), com velocidade máxima permitida de 40 km

Assista a mais notícias

Vittorio Ferla