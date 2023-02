Oito estabelecimentos atendem os beneficiários do programa Restaurante Popular; veja os endereços

Restaurante na 103 Sul vai ofertar 200 refeições por dia e o atendimento vai começar nesta sexta-feira (3). Plataforma da prefeitura vai mostrar o número de pratos disponíveis em cada local cadastrado. Moradores beneficiados com refeição popular poderão comer o prato feito nos próprios restaurantes credenciados, em Palmas

Mais um restaurante vai ofertar refeições ao preço de R$ 3 na capital. O contrato foi firmado nesta quinta-feira (2), entre o estabelecimento e a Prefeitura de Palmas, para atender os beneficiários do programa Restaurante Popular na região central. Com a nova contratação, a população tem agora oito opções de restaurantes espalhados pela capital.

O Quintal Restaurante fica na ACSO 1 (103 Sul) e optou pela cota de 200 refeições por dia. O atendimento vai começar nesta sexta-feira (3). Na terça-feira (31), dois novos restaurantes assinaram com a prefeitura para o fornecimento de refeições populares.

Como as refeições têm um número limitado em casa comércio, a prefeitura criou uma plataforma para que a população cadastrada possa ver onde tem as vagas para almoço.

O beneficiário pode acessar o site comunitario.palmas.to.gov.br e conferir onde as refeições ainda estão sendo ofertadas. Para acessar, clique aqui.

Conforme a prefeitura, as informações são atualizadas a casa cinco minutos e o acesso ocorre somente no período em que as refeições são vendidas, na hora do almoço. O objetivo da plataforma é ‘otimizar o tempo dos beneficiários, evitando viagem perdida à unidade’.

Confira a lista completa de restaurantes cadastrados:

Oxente Restaurante e Chopperia – Taquaralto: Quadra 34, Rua 11, Lote 2-A, Sala 1 e 2 (em frente ao Restaurante Comunitário)

Tucunaré no Envelope – Quadra Arse 51 (504 Sul), Av. LO 11, Lote 24, Sala 1 (Avenida de acesso ao Parque Cesamar)

Restaurante Dona Sonia – 201 Sul, Av. Teotônio Segurado, Lote 8 (em frente ao Ambulatório do HGP)

Restaurante Requinte – Quadra Arse 102 (1006 Sul), Avenida NS-04, Lote 01 (próximo ao Supermercado Viana)

BBQ do Lobo – Quadra Arse 72 (706 Sul), Alameda 2, Lote 50

Império do Sabor – Rua 16, Quadra 08, Lote 24, casa 1, Taquaralto

Restaurante Route Hamburgueria – Quadra ACSO 50 (501 Sul), Avenida Teotônio Segurado, Lote 18, salas 1 e 2

Quintal Restaurante – ACSO 1 (103 Sul), Rua SO 1, Lote 43, Conjunto 2

Cartão

O cadastro para o morador se tornar beneficiário do programa Restaurante Popular pode ser feito em 11 pontos da capital: nas unidades do resolve Palmas, na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

Confira os endereços aqui.

Basta apresentar documento oficial com foto, CPF e Número de Identificação Social (NIS). A exigência é que a pessoa esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal.

